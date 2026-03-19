ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

TILSCA為桃機研擬新貨運園區共同作業規範　續辦危險品人才培訓

▲前排左四起TILSCA現任理事長秦玉玲、首任理事長葉建明、前任理事長劉詩宗與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左四起TILSCA現任理事長秦玉玲、首任理事長葉建明、前任理事長劉詩宗與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導　

台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)昨(18)晚在第一飯店舉辦春酒晚宴，理事長秦玉玲表示，今年主要工作計畫已列11項，包括執行桃園機場公司委託的新貨運園區共同作業規範研究案，以擬訂SLA/KPI的服務水平指標；舉辦航港局委託的港區危險品人才培訓與認證；組團參加8月泰國國際運輸物流暨倉儲設備大展及11月香港ALMAC亞洲物流航運空運會展等。

該會今年將參與桃園市政府推動的物流大聯盟，推動國內外市場動態及交流；參加6月份在桃園國際會展中心舉辦的第二屆智慧物流會展，並邀請亞洲其他物流協會來台灣參展及參加物流大聯盟；持續舉辦大專校院國際行銷人才培訓與AEO供應鏈安全培訓與認證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另規劃企業參訪，將以蘇澳港、台中港與台南安平港為主要考量；協助會員公司投入AI智慧物流的申請補助與人才培訓；協助台灣與比利時烈日機場合作開拓歐洲航運物流新市場；協助台灣與阿根廷合作開拓南美洲的航運物流新市場等。

▲航港局局長葉協隆(左上)、物流及供應鏈協會理事長秦玉玲(右上)、航政司司長韓振華(下圖)分別在晚宴上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

▲航港局局長葉協隆(左上)、物流及供應鏈協會理事長秦玉玲(右上)、航政司司長韓振華(下圖)分別在晚宴上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

昨晚的晚宴安排六家新加入的會員公司做簡介。到場的貴賓包括交通部航政司韓振華司長、航港局葉協隆局長與副局長陳賓權、經濟部商發署蘇文玲署長、桃園市府經發局張誠局長、台北市空運公會羅文祥理事長、台北市報關公會高振明理事長、台灣商港事業發展協會廖超祥理事長、中華海運研究協會桑國忠理事長、中華民國貨櫃儲運協會林炯欣理事長、中華民國物流協會穰穎宣理事長與康明淵秘書長、台灣冷鏈協會林建維理事長與王登賢秘書長。

還有台灣服務聯盟蘇美華秘書長、中華採購與供應管理協會鍾榮欽副理事長、國際經濟合作協會湯宇歆處長、比利時布魯塞爾投資局鄒宏平組長、前關務署副署長陳依財、長榮倉儲林宗彥總經理、華儲董志健副總、桃園機場物業開發處劉曉萍處長、阿根廷訪問團三位代表都出席晚宴。

會上還兩場專題演講，為了讓會員與貴賓多交流，並進行抽獎活動，沒有安排表演或KTV，晚間六點報到的晚宴，到九點半餐廳打烊時間還沒結束，原安排的賓果節目延會員大會舉辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： TILSCA桃機新貨運園區共同作業規範危險品人才培訓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

推薦閱讀

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

擁有43萬股民的永豐金（2890）今(2026)年股東會將於5月26日舉行，本次的股東會紀念品「永豐幸福毯」，以溫暖陪伴、永續共好為概念，象徵「保溫暖、祝豐賺」，也藉由「毯」與台語「賺」的巧妙同音，傳遞美好的祝福，期盼在股東的日常生活中，都能感受到支持與陪伴。

2026-03-18 14:24
券商「養龍蝦」做投資報告　金管會緊盯！加推安全手冊杜絕風險

券商「養龍蝦」做投資報告　金管會緊盯！加推安全手冊杜絕風險

被稱為「龍蝦」的人工智能助理程式OpenClaw快速竄起，科技業掀起「養龍蝦」風潮，今（18）日財委會立委賴士葆呼籲金管會要針對金融業發出「養龍蝦」使用指引，金管會主委彭金隆表示，金融業對新科技應用原本就有一定的資安與內控，若會影響經營安全就要有安全手冊，針對「養龍蝦」現象已有專責單位在研究。

2026-03-18 12:49
小資買台股利多！金管會檢討零股交易　彭金隆：與整股同步

小資買台股利多！金管會檢討零股交易　彭金隆：與整股同步

中東地緣政治緊張，3月台股處理高檔震盪，今（18）日財委會立委們針對現階段台股表現、AI族群獨強如何平均各類股發展，以及零股交易制度進行質詢，金管會主委彭金隆表示，已經推出璞玉指數納入302檔個股，資產管理業者有意發行ETF，將朝三個月發行上市為「努力的方向」；而零股交易方面，證交所研議縮短整股、零股交易時間差，以及開放信用交易等制度調整。

2026-03-18 12:12
伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億　立委憂連虧7年

伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億　立委憂連虧7年

伊戰爭推升國際油價，中油在穩定物價政策下吸收漲幅，經濟部次長賴建信今（18）日表示，過去2周以來中油已因吸收漲價成本虧損33億元，已有協助資金籌應、投資，會做好準備。不過立委柯志恩卻憂心，中油恐連虧7年。

2026-03-18 12:31
美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

國際記憶體大廠美光昨（17）日在美股勁揚，收漲4.5%，市值首次突破5000億美元，助長台廠記憶體族群漲勢，旺宏（2337）跳空直奔143.5元漲停新高價位，記憶體模組廠紅通通一片，除旺宏以外，包括威剛（3260）、創見（2451）、青雲（5386）、廣穎（4973）、十銓（4967）、宜鼎（5289）等6檔個股也同步亮燈漲停。

2026-03-18 10:22
快訊／「萬元股王」再飆漲停　信驊攻12450元天價

快訊／「萬元股王」再飆漲停　信驊攻12450元天價

輝達（NVIDIA）2026 GTC大會後持續拉抬電子股表現，台股唯一一檔「萬元股王」信驊（5274）今（18）日開盤即拉出漲停價12450元，為連續2天亮燈漲停，再次打破台股最高價天花板，也因單一個股盤中上漲1130元，再次寫下新歷史。

2026-03-18 09:27
新台幣助貶功臣　彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

新台幣助貶功臣　彭博點名「金管會幫壽險改遊戲規則」

金管會出手調整保險監理規則，讓壽險業可分攤匯率波動衝擊，避險壓力明顯下降，連帶削弱市場對新台幣的支撐力道。《彭博社》指出，這項制度性改變，正成為近期新台幣走弱的重要推手之一。

2026-03-18 11:51
AMD蘇姿丰訪三星平澤廠　外媒爆討論擴大合作至晶圓代工

AMD蘇姿丰訪三星平澤廠　外媒爆討論擴大合作至晶圓代工

根據外媒路透社指出，AMD執行長蘇姿丰將於18日造訪南韓，前往三星位於平澤的晶圓製造基地，除參觀產線外，也將與三星高層討論進一步擴大合作的可能性，範圍有望從既有記憶體延伸至晶圓代工領域。

2026-03-18 11:39
47萬股民開心！00929配0.11元秒填息　4／15入帳

47萬股民開心！00929配0.11元秒填息　4／15入帳

台股月月配ETF始祖、受益人數約47.4萬復華台灣科技優息（00929）今（18）日除息，此次每股配息0.11元，昨（17）日收盤價19.93元，除息參考價19.82元，台股續強帶動下，股價上攻20.23元，漲幅2.07%，順利填息，股息入帳日為4月15日。

2026-03-18 11:19
黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」　AI代理時代加速成形

黃仁勳點名OpenClaw「下一個ChatGPT」　AI代理時代加速成形

NVIDIA執行長黃仁勳在GTC期間接受《Mad Money》主持人Jim Cramer專訪時，點名近期快速崛起的AI專案OpenClaw，直言這將是人機互動模式的一大轉捩點，甚至形容是「下一個ChatGPT」。

2026-03-18 10:31

讀者迴響

熱門新聞

5檔「抓去關」新名單　記憶體旺宏、載板股欣興雙雙上榜

台股交易改1股制？金管會鬆口

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼展望至負向　最慘恐被降評

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

快訊／永豐金紀念品「幸福毯」曝光　3／25前持股可領

小吃店免驚！財政部：月營業額不到20萬　2029年不用開統一發票

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

記憶體兩樣情！外資大買旺宏、華邦電　重砍力積電6.7萬張

快訊／台積電發布重訊！

205檔股東會紀念品一表看　4家送米、3業者卡通風超搶手

威剛1月獲利開獎！　每股暴賺11.09元

TILSCA為桃機研擬新貨運園區共同作業規範　續辦危險品人才培訓

美光飆漲帶旺台廠記憶體！　旺宏再刷天價、7檔亮燈漲停

7萬家餐飲業者注意！月營收20萬以上　2029年起要開立統一發票

三星罷工投票出爐！93%「贊成」壓倒性勝利　半導體、記憶體緊張

新青安倒數計時！財部曝改版3大考量　最晚7／31公告

彩券行搬新財神　開出大樂透1億元

高股息ETF今年績效誰領先？

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366