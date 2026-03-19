TILSCA為桃機研擬新貨運園區共同作業規範　續辦危險品人才培訓

▲前排左四起TILSCA現任理事長秦玉玲、首任理事長葉建明、前任理事長劉詩宗與貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)昨(18)晚在第一飯店舉辦春酒晚宴，理事長秦玉玲表示，今年主要工作計畫已列11項，包括執行桃園機場公司委託的新貨運園區共同作業規範研究案，以擬訂SLA/KPI的服務水平指標；舉辦航港局委託的港區危險品人才培訓與認證；組團參加8月泰國國際運輸物流暨倉儲設備大展及11月香港ALMAC亞洲物流航運空運會展等。

該會今年將參與桃園市政府推動的物流大聯盟，推動國內外市場動態及交流；參加6月份在桃園國際會展中心舉辦的第二屆智慧物流會展，並邀請亞洲其他物流協會來台灣參展及參加物流大聯盟；持續舉辦大專校院國際行銷人才培訓與AEO供應鏈安全培訓與認證。

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另規劃企業參訪，將以蘇澳港、台中港與台南安平港為主要考量；協助會員公司投入AI智慧物流的申請補助與人才培訓；協助台灣與比利時烈日機場合作開拓歐洲航運物流新市場；協助台灣與阿根廷合作開拓南美洲的航運物流新市場等。

▲航港局局長葉協隆(左上)、物流及供應鏈協會理事長秦玉玲(右上)、航政司司長韓振華(下圖)分別在晚宴上致詞。（圖／記者張佩芬攝）

昨晚的晚宴安排六家新加入的會員公司做簡介。到場的貴賓包括交通部航政司韓振華司長、航港局葉協隆局長與副局長陳賓權、經濟部商發署蘇文玲署長、桃園市府經發局張誠局長、台北市空運公會羅文祥理事長、台北市報關公會高振明理事長、台灣商港事業發展協會廖超祥理事長、中華海運研究協會桑國忠理事長、中華民國貨櫃儲運協會林炯欣理事長、中華民國物流協會穰穎宣理事長與康明淵秘書長、台灣冷鏈協會林建維理事長與王登賢秘書長。

還有台灣服務聯盟蘇美華秘書長、中華採購與供應管理協會鍾榮欽副理事長、國際經濟合作協會湯宇歆處長、比利時布魯塞爾投資局鄒宏平組長、前關務署副署長陳依財、長榮倉儲林宗彥總經理、華儲董志健副總、桃園機場物業開發處劉曉萍處長、阿根廷訪問團三位代表都出席晚宴。

會上還兩場專題演講，為了讓會員與貴賓多交流，並進行抽獎活動，沒有安排表演或KTV，晚間六點報到的晚宴，到九點半餐廳打烊時間還沒結束，原安排的賓果節目延會員大會舉辦。

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