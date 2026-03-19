專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

▲紀律買進0050雖然很無聊，但郝旭烈認為時間是最好的朋友，無聊才是最賺錢的策略。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「投資不需要很聰明，只需要長期在市場裡。」郝旭烈認為，投資成敗的關鍵，從來不是「買什麼」，而在於「怎麼持有」。他說，即使是被市場公認的好公司，投資人如果採取短線進出，也可能因市場波動而受傷；但長期持有者，則能享受複利效果，不挑、不擇時，機械式買進0050（元大台灣50），能確保在股市震盪時不易被甩轎。

「堅持長期紀律投資，這個過程很無聊，甚至會讓人忘記它的存在。」57歲的郝旭烈認為，這種「忘記」恰恰是最健康的狀態，因為你不會因股災失眠，也不會因賺錢而影響運動與陪伴家人。只要有閒錢就機械式買進0050，並將配息滾入再投資，就能讓時間成為最好的朋友，賺回下半輩子的自由。

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以年化報酬率約10％試算（含股息再投入），那麼只要30歲啟動每月定期定額1萬元，10年後本金累積120萬元，資產總額已滾出1.66倍、達近200萬元，而30年後、也就是60歲時，雖總共只投入360萬本金，但時間複利的威力，能讓資產有感膨脹至2,062萬元。

10％的標的怎麼尋找呢？根據元大官網統計0050自成立以來至2025年12月31日的數據顯示，含息報酬率達1,348.93％，回推年化報酬率為12.5％。也就是說，如果當初投入1萬元並將股息再投入，至今資產已成長到13倍以上。再以72法則來看，不到6年（72÷12.5％＝5.76年）時間，資金就會翻倍。

他進一步提到，買進市場很容易，留在市場才困難，「多數投資人並非看錯方向，而是撐不過波動。」郝旭烈強調，投資的第一步不是搶進場，而是先確保有準備，包括緊急預備金、日常生活支出、可承受損失的資金等。

「只有當投資資金是虧得起的錢，才能避免在市場下跌時被迫出場。」他認為，投資應該是「上了車就不要下車」的耐力賽，透過自律配置，例如機械式買進0050這類「不挑」的標的，來換取內心的餘裕。



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