台積電下跌35元至1870　台股下跌518點至33888

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以34279.12點開出，指數下跌69.46點，跌幅0.2％。隨後跌勢擴大，下跌518.86點至33829.72點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1875元，跌幅1.57％，隨後進一步跌35元至1870元；鴻海（2317）下跌2.5元至207.5元；聯發科（2454）下跌30元至1700元；廣達（2382）下跌2.5元來到290.5元；長榮（2603）上漲1元至219元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌768.11點或1.63％，收在46225.15點；標準普爾500指數下跌91.39點或1.36％，收6624.7點；那斯達克指數下跌327.11點或1.46％，收在22152.42點；費城半導體指數下跌41.7點或0.53％，收7795.13點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46225.15 ▼768.11 ▼1.63% S&P500 6624.7 ▼91.39 ▼1.36% NASDAQ 22152.42 ▼327.11 ▼1.46% 費城半導體指數 7795.13 ▼41.7 ▼0.53%

資料來源：證交所