台積電下跌35元至1870　台股下跌518點至33888

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以34279.12點開出，指數下跌69.46點，跌幅0.2％。隨後跌勢擴大，下跌518.86點至33829.72點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1875元，跌幅1.57％，隨後進一步跌35元至1870元；鴻海（2317）下跌2.5元至207.5元；聯發科（2454）下跌30元至1700元；廣達（2382）下跌2.5元來到290.5元；長榮（2603）上漲1元至219元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌768.11點或1.63％，收在46225.15點；標準普爾500指數下跌91.39點或1.36％，收6624.7點；那斯達克指數下跌327.11點或1.46％，收在22152.42點；費城半導體指數下跌41.7點或0.53％，收7795.13點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46225.15
|▼768.11
|▼1.63%
|S&P500
|6624.7
|▼91.39
|▼1.36%
|NASDAQ
|22152.42
|▼327.11
|▼1.46%
|費城半導體指數
|7795.13
|▼41.7
|▼0.53%
資料來源：證交所
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