半導體挫咧等！伊朗衝突拖長　惠譽警告：氦氣供應風險升溫

▲以色列空襲伊朗石油設施。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

國際信評機構惠譽（Fitch）指出，隨著伊朗衝突時間拉長，加上卡達天然氣供應中斷持續，亞洲半導體供應鏈正面臨氦氣供給轉趨緊繃的壓力，尾端風險明顯升高。一旦供應短缺超過庫存緩衝，企業恐面臨採購成本上升、營運資金需求增加，甚至被迫調整生產排程。

惠譽最新出具報告分析，氦氣主要來自天然氣開採與液化過程，卡達天然氣供應受阻，已直接壓縮氦氣供給。由於氦氣廣泛應用於半導體製造與醫療影像，市場出現預防性採購行為，也進一步加劇供應壓力。一旦供應鏈出現不確定性，買方轉向現貨市場，價格與供應穩定性都可能劇烈波動。

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不過短期來看，台灣半導體產業影響仍屬可控。國內主要晶片製造商表示，目前營運正常，庫存與供應仍在可管理範圍內。經濟部也指出，3、4月已安排22船液化天然氣進口，油氣庫存均高於安全水位，短期內無立即供應疑慮，並將此次衝突定調為「可控風險」。

然而惠譽提醒，中期風險仍不可忽視。即使卡達相關設施恢復運作，氦氣供應也難以立即回穩。卡達能源部長表示，衝突結束後，供應恢復正常可能仍需數週至數月，期間恐拉長航運與合約履約的調整期，推升現貨價格維持高檔。

從各國曝險來看，南韓受影響程度較高，因其約64.7%的氦氣仰賴卡達進口。台灣同樣面臨壓力，供應來源高度集中，短期替代來源取得不易，成本較高的美國供應可能成為備援。相較之下，日本因供應來源較多元，包含美國與卡達，且具備雙地庫存配置，風險相對較低。

在價格方面，惠譽預估，若出現嚴重短缺，氦氣現貨價格可能飆升50%至200%，合約價格在重新議約時也可能上調20%至40%。不過由於氦氣占整體生產成本僅約0.5%至1%，對大型製造商成本結構影響有限。

記憶體廠利潤可期

真正的挑戰在於營運層面。若供應吃緊超過約六周，企業可能面臨更嚴格配給、資金壓力增加及獲利波動擴大，甚至需優先將產能配置至高毛利產品。但另一方面，供應緊縮也可能推升晶片價格，反而有利大型記憶體廠維持利潤表現。

惠譽指出，大型廠商通常具備較長期供應合約、更高庫存水位及較佳氦氣回收技術，可降低對現貨市場依賴，抗風險能力較強。未來可行的因應措施包括供應來源多元化、導入高效率氦氣回收系統，以及建立策略性庫存，以提升整體供應韌性。