25萬人揪心！大盤拉回逾500點　00918暫貼息

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

受益人數達25.6萬人、季配息大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，昨（18）日收盤價23.68元，每股配發0.62元，今日除息參考價23.06元，受到大盤拉回逾500點拖累，00918以平低盤開出後，就呈現走低狀況，最低來到22.71元，暫時呈現貼息。

00918此次配息金額0.62元，高於過去兩季0.565元、0.52元，去（2025）年合計配息金額2.485元。

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00918目前前10大成分股依序為長榮（2603）8.95%、中信金（2891）6.62%、國巨*（2327）6.01%、台新新光金（2887）5.64%、聯電（2303）5.56%、廣達（2382）5.45%、華碩（2357）4.84%、長榮航（2618）4.47%、富邦金（2881）4.42%、國泰金（2882）4.3%。

聯準會主席鮑爾最新談話釋出鷹派訊號，加上中東局勢持續震盪，衝擊能源價格推升通膨預期，針對近期市場動盪，00918經理人郭修誠指出，短線上台股雖因貨幣政策、中東戰事等風險因素存在相當程度阻力，但觀察本週輝達GTC大會所釋出的正面訊號，仍支撐台股AI產業鏈表現，因此短線股市可能多空持續角力，預期整體將是偏多震盪。

郭修誠建議投資人在此市場震盪期，優先投資具備長線成長力、受惠AI趨勢的漲價概念股，如被動元件、泛PCB族群等，亦可逢低增持具備穩健息收、高填息能力的ETF，利用息收的保護效果度過市場的短期震盪。



