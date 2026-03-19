邁威爾董座2026電腦展發表主題演講　談AI最佳化系統

▲Marvell董事長暨執行長Matt Murphy將於 COMPUTEX 2026發表主題演講。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會(TAITRA)宣布，Marvell董事長暨執行長Matt Murphy應邀發表COMPUTEX 2026主題演講。這場備受矚目的指標性演講將於6月2日上午10:30(GMT+8)在台北南港展覽館2館7樓盛大登場。

Marvell是全球數據基礎建設半導體解決方案的領導者，為下一代AI基礎建設提供全面的端對端連接技術，以及針對超大規模業者與雲端資料中心客戶的客製化晶片解決方案。

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在Murphy的領導下，公司專注於解決AI最重大的挑戰之一：如何在日益複雜的基礎架構中，高效地移動、儲存、處理並保護全球迅速增長的數據量。

Marvell的技術支援現代AI資料中心基礎設施的各個關鍵環節-從伺服器與機架內部架構，到串聯全球各地資料中心的網路，協助客戶部署具備前所未有性能與規模的AI最佳化系統。Murphy將在主題演講中進一步闡述，Marvell及其廣泛的合作夥伴生態系如何攜手推動產業開啟下一波AI創新浪潮。

COMPUTEX Keynote報名預計於4月中旬開放；COMPUTEX Forum現正開放早鳥報名。3月20日前至官網註冊完成報名者，不但可享有超優惠折扣，還可參加AI筆電抽獎。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。