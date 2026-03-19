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油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻　8檔刷漲停

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

伊朗的大型天然氣田遇襲，轉向攻擊卡達、沙烏地阿拉伯等石油生產設備還以顏色，國際油價波動加劇，布蘭特原油期貨大漲近4%，每桶來到107美元，西德州原油價格逼近百美元，帶動塑化類股漲勢，台聚集旗下華夏（1305）、台達化（1309）、台聚（1304）、亞聚（1308）四檔同登漲停價位，連EG（乙二醇）東聯急拉漲停，油電燃氣股山隆（2616）、欣天然（9918）、欣高（9931）等三檔也順勢漲停。

伊朗南帕爾斯天然氣田受到攻擊，立刻揚言威脅將打擊波灣地區的能源目標，中東地緣政治緊張情勢升温，國際油價再度走揚，日前台塑集團台塑化（6505）、台塑（1301）已對下游客戶發出不可抗力減產通知，由於來自中東原料運輸受阻，台塑宣布塑膠袋每公斤調漲10.5元。

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面對當前原油價格大幅波動的環境，昨（18）日華夏法說表示，同步採取停止報價措施，並預期4月起大陸將取消PVC出口退稅，可望陸續汰除300萬噸老舊產能，大陸PVC低價競爭的時代已告一段落，第二季價格發展趨向正向。

高漲油價對於中下游加工帶來成本管控的難度，不過可望減緩來自於大陸低價原料競爭，台塑四寶台塑、台化（1326）漲幅逾5%，而台聚集團四檔個股全數亮燈漲停。
 

關鍵字： 標籤:油價飆升塑化股伊朗襲擊台塑四寶中東緊張

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