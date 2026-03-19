記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」 處置首日尷尬飆漲停

美國聯準會（Fed）未發動降息全球股市震盪，台股回檔500點但記憶體今（19）日持續走自己的路，包括旺宏（2337）、威剛（3260）、廣穎（4973）盤中聯袂刷新天價，其中旺宏已連拉5根漲停，威剛今日拼出連4個交易日亮燈，廣穎已連續9個交易日漲停。

油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻 8檔刷漲停

伊朗的大型天然氣田遇襲，轉向攻擊卡達、沙烏地阿拉伯等石油生產設備還以顏色，國際油價波動加劇，布蘭特原油期貨大漲近4%，每桶來到107美元，西德州原油價格逼近百美元，帶動塑化類股漲勢，台聚集旗下華夏（1305）、台達化（1309）、台聚（1304）、亞聚（1308）四檔同登漲停價位，連EG（乙二醇）東聯急拉漲停，油電燃氣股山隆（2616）、欣天然（9918）、欣高（9931）等三檔也順勢漲停。

日央利率按兵不動！日圓小幅走貶 示警油價恐推升通膨

日本央行（BOJ）今（19）日最新公布貨幣政策決議，以8比1通過維持政策利率在0.75%不變，符合市場預期，同時釋出對通膨與能源價格的最新看法。日圓波動平緩，政策宣布當下日圓兌美元報價159.58小貶至159.7。

25萬人揪心！大盤拉回逾500點 00918暫貼息

受益人數達25.6萬人、季配息大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，昨（18）日收盤價23.68元，每股配發0.62元，今日除息參考價23.06元，受到大盤拉回逾500點拖累，00918以平低盤開出後，就呈現走低狀況，最低來到22.71元，暫時呈現貼息。

大立光除息52元 盤中跌逾1%持續貼息

光學鏡頭龍頭大立光（3008）今日除息，每股配發現金股利52元，參考價為2388元，但早盤以2365元開出後即面臨賣壓，股價全程在平盤下震盪，一度下跌逾1%，持續呈現貼息走勢。

半導體挫咧等！伊朗衝突拖長 惠譽警告：氦氣供應風險升溫

國際信評機構惠譽（Fitch）指出，隨著伊朗衝突時間拉長，加上卡達天然氣供應中斷持續，亞洲半導體供應鏈正面臨氦氣供給轉趨緊繃的壓力，尾端風險明顯升高。一旦供應短缺超過庫存緩衝，企業恐面臨採購成本上升、營運資金需求增加，甚至被迫調整生產排程。

美軍參戰台股反應大不同！ 外資：有AI、半導體短空長多

聯準會（Fed）維持利率不變，主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，造成台股波動，投資人心情跟著起伏，法人表示，面對地緣政治利空，歷史經驗顯示多數戰事屬「短空長多」，評價最終仍會回歸基本面與企業獲利，由台灣產業結構以AI與半導體為核心，基本面並未改變，建議投資人可利用回檔之際，進行佈局。

台積電前財務主管年薪千萬卻裸辭 郝哥揭財富自由2件事

財商作家、Podcast《郝聲音》主持人郝旭烈投資不追明牌，而是建立一套長期執行的投資紀律，在他眼中，投資不是短跑，而是一場耐力賽。大女兒剛出社會工作，郝旭烈給女兒的唯一建議是：定期定額0050（元大台灣50），「投資最怕每天活在焦慮中，慢慢來，比較快。」他說。

台積電下跌35元至1870 台股下跌518點至33888

美股4大指數全面下跌，台股今（19日）以34279.12點開出，指數下跌69.46點，跌幅0.2％。隨後跌勢擴大，下跌518.86點至33829.72點。

台股當心！日股重挫逾1500點 韓股殺3%

國際油價走揚，美國聯準會（Fed）未降息導仆美股震盪，亞股今（19）日開盤走弱，台股戒備。日股開盤不到1小時狂殺1513點，下跌2.74%；韓國股市下挫2.87%，韓國央行則指出，如有必要，將迅速採取市場穩定措施。