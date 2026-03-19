台積電前財務主管年薪千萬卻裸辭　郝哥揭財富自由2件事

▲郝旭烈強調投資是一場耐力賽，只要定期定額0050（元大台灣50），就能無聊的賺錢。（圖／郝旭烈提供）

圖文／鏡週刊

財商作家、Podcast《郝聲音》主持人郝旭烈投資不追明牌，而是建立一套長期執行的投資紀律，在他眼中，投資不是短跑，而是一場耐力賽。大女兒剛出社會工作，郝旭烈給女兒的唯一建議是：定期定額0050（元大台灣50），「投資最怕每天活在焦慮中，慢慢來，比較快。」他說。

「投資理財的本質不是錢，而是『覺察』資產與生活的關係。」郝旭烈提出「致富三察」：覺察、觀察、洞察，並從最簡單的習慣開始：先存錢（覺察）、再投資（觀察），讓時間替自己工作（洞察）。

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他將這套觀念落實在生活中，他的清大學妹、現為商管講師的黃馨儀就說，郝哥的每本書她都有，「坊間的投資書籍都在教股票怎麼買、市場怎麼看，但郝哥卻是談金錢如何影響人生選擇，尤其是《富小孩窮小孩》這本書，當時讀小一的女兒看完書，跟郝哥成為忘年之交。」

黃馨儀引用郝旭烈的財商金句教女兒，「今天是你餘生最年輕的一天，只要去做，每天都是最好的時間。」她說，女兒有了「郝老師」，每年領到壓歲錢懂得先存錢，再跟父母討論如何理財，「我會帶著她挑選基金，這幾年成分股有台積電的科技基金，報酬表現都很好，我女兒從小五開始定期定額慢慢買。」

在郝旭烈看來，理財沒有太多技巧，唯二件事：時間與紀律。「投資不需要很聰明，只需要長期在市場裡，早點開始，靜待複利發酵。」

記者問，買什麼標的最好？郝旭烈直率地說，「夏蟲不可語冰！」接著他引用「韭菜」理論反問，「妳喜不喜歡吃韭菜？妳不愛吃、但我愛吃，這時如果我逼妳吃，我就是加諸意志在妳身上；投資也一樣，我的好不等於妳的好。」郝旭烈強調，投資標的就像食物口味，強推沒意義，在他眼中，投資沒有正確答案，只有適不適合自己。選擇適合自己的對的標的、紀律買進，其餘的就交給時間。

對於投資小白，他的絕招是「不挑」。大女兒出社會工作，領了薪水想要投資理財，郝旭烈建議她定期定額買0050，「無聊的賺錢，會勝過有趣的賠錢，可惜一般人都怕無聊。」

其實只要有閒錢就機械式買進0050，配息滾入再投資，不必每天盯盤即可讓時間幫忙賺錢，「郝哥總是用《原子習慣》的概念鼓勵我，不是等有錢才理財，而是先認同自己是一個會理財的人，於是我從2019年開始，定期定額囤0050，只進不出。」粉絲小慧說，自由＝能力－欲望，懂得先存錢、控制消費，及早開始理財，並且持續做，本小也沒關係。



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