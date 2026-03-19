日央利率按兵不動！日圓小幅走貶　示警油價恐推升通膨

▲日本最新利率決策會議結果出爐。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本央行（BOJ）今（19）日最新公布貨幣政策決議，以8比1通過維持政策利率在0.75%不變，符合市場預期，同時釋出對通膨與能源價格的最新看法。日圓波動平緩，政策宣布當下日圓兌美元報價159.58小貶至159.7。

根據《共同社》、《路透社》等外電消息，日本央行此次利率決策符合市場預期。日本央行指出，日本經濟仍可望維持溫和成長，工資與物價之間的「適度同步上升」機制有望延續，顯示內需與薪資動能仍具支撐力。

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在通膨方面，央行預估核心消費者物價指數（CPI）短期可能降至2%以下，但隨著油價上漲影響，未來通膨仍可能再度加速上行，並強調下半年整體價格走勢將與政策目標大致一致。

日本央行同時點名，近期原油價格大幅上漲，已成為重要風險因素，並將中東局勢納入經濟風險觀察清單，顯示外部不確定性升溫。

值得注意的是，本次決策出現分歧，貨幣政策委員高田創（Hajime Takata）投下唯一反對票，主張應將短期利率自0.75%上調至1.0%，反映內部對升息時機仍存在不同看法。

整體而言，日本央行此次選擇維持利率不變，在經濟復甦與通膨壓力之間持續觀望，後續政策動向仍將取決於物價與能源市場變化。