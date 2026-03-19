美軍參戰台股反應大不同！　外資：有AI、半導體短空長多

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會（Fed）維持利率不變，主席鮑爾最新談話釋放鷹派訊號，加上中東局勢持續動盪推升通膨隱憂，造成台股波動，投資人心情跟著起伏，法人表示，面對地緣政治利空，歷史經驗顯示多數戰事屬「短空長多」，評價最終仍會回歸基本面與企業獲利，由台灣產業結構以AI與半導體為核心，基本面並未改變，建議投資人可利用回檔之際，進行佈局。

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中東政治局勢緊張，台股從35,414.49 回檔至 32,110.42點，野村投信表示，面對地緣政治利空，歷史經驗顯示多數戰事屬「短空長多」，評價最終仍會回歸基本面與企業獲利，以史為鑑，2022年俄烏戰爭初期，油價曾急衝至逾百美元後在供給調整與政策介入下回落，股市亦由劇震中逐步修復。

聯準會主席鮑爾在利率會議會後聲明中強調，受中東戰火影響，能源價格波動為通膨路徑增添不確定性，國泰投信分析，此次市場的劇烈反應主要源於「預期落差」，原先投資大眾冀望鮑爾能釋放更多寬鬆訊號以安撫受戰火影響的投資信心，然而他選擇優先抗擊通膨，導致短線多頭資金撤出。台股因與美股連動性高，短期出現技術性修正屬合理範圍，但觀察台灣企業財報與接單狀況，AI需求的成長動能依然強勁。

展望第二季，野村臺灣策略高息主動式ET基金經理人游景德表示，若中東運輸風險受控、供給秩序恢復，油價的「事件型上行」難以長期化，市場評價可望回到基本面與利率路徑；反之，若油價高檔盤旋推升通膨與利率預期，成長股估值壓力將上升，資金可能傾向高股息與防禦配置。

此外，野村投信表示，從結構面觀察，本輪修正並未動搖 AI 基礎設施中期趨勢，供應鏈瓶頸仍集中於先進封裝（CoWoS）、HBM 記憶體與 T Glass／低CTE玻纖材料，預期緊俏可延續至今（2026）～明（2027）年，支撐半導體與資料中心相關產業的能見度，包含：其一，雲端客戶資本支出節奏未見顯著放緩，AI 伺服器與頻寬升級（800G/1.6T、矽光／CPO）維持進程；其二，CoWoS 擴產持續但 2026 年前仍吃緊，HBM3E/4 長約鎖貨延長緊張態勢；其三，材料端 T Glass 仍為關鍵變數，擴產與替代材料驗證時程將影響成本與良率。整體觀察，利多由龍頭外溢至封裝、載板／CCL、光通訊、高效散熱與電源系統等次產業鏈。

由於台股的核心競爭力「AI產業鏈」正處於高速成長期，國泰投信指出，全球主要CSP（如 Meta, Amazon, Microsoft, Google, Oracle）在今年的預估資本支出合計將高達 6000多億美元，台廠在AI伺服器、高階晶片等領域擁有強大的議價能力，今年相關周邊硬體將迎來漲價潮 ，例如DRAM價格預估年增約150%，NAND約年增100%，而玻纖布、ABF載板等關鍵零組件亦有20~30% 的漲幅預，台股基本面具備極強韌性，短期跌幅代表市場情緒的宣洩，而非基本面的反轉。

