記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」　處置首日尷尬飆漲停

▲旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯準會（Fed）未發動降息全球股市震盪，台股回檔500點但記憶體今（19）日持續走自己的路，包括旺宏（2337）、威剛（3260）、廣穎（4973）盤中聯袂刷新天價，其中旺宏已連拉5根漲停，威剛今日拼出連4個交易日亮燈，廣穎已連續9個交易日漲停。

旺宏今天進入處置首日，每5分鐘人工撮合一次，預計將一路關到4月1日為止，不料證交所處置冷靜措施「關不住」，盤中成交量超過6.6萬張居成交榜第10強，近午盤亮燈攻上157.5元天價，委買張數超過4000張。

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威剛自今日起同列處置，一樣每5分鐘人工撮合一次，預計將一路關到4月1日為止，今日在旺宏漲停後不到5分鐘亮燈，由於連4個交易日漲停，盤中飆上525元新天價。

廣穎在9點半前即有亮燈漲停但並未鎖住，11點半以後再次亮燈衝上98.2元，同步刷新天價。不過廣穎也是5分鐘人工撮合一次的處置股，表定3月30日為處置最終日，惟處置期間多次漲停，同受市場熱議。

相較之下，未列入處置名單的十銓（4967）11點39分亮燈，惟「僅」拉出2根漲停略顯保守，不過今日盤中衝漲停價271元也是天價。