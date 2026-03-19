29歲月光族搬回家住存錢了！他曝存款數字卻不開心　網：贏很多人

▲原PO之前一直當「月光族」，後來換了工作、回家住後，每個月可存下1、2萬元。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

有許多人因為低薪、高物價或買房等因素變成「月光族」，想存錢但卻很困難。近日有位男性網友在網路論壇po文，提到自己本來也是月光族，不過換了工作、回家住後開銷減少，每個月可以存到1、2萬元，「現在竟然存到16萬了，總有股不太踏實的感覺」，不過原po坦言，自己其實沒有想像中開心，「拿著微不足道的金額在自我安慰」。

有位網友近日在Dcard貼文，提到自己之前一直當「月光族」，後來換了工作、回家住後，瞬間減少許多支出，每個月可以存1、2萬元，「現在竟然存到16萬了，總有股不太踏實的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原po坦言，以前自己「沒有想像中開心」，現在看別人研究投資的文章，覺得自己的餘額仍然很窮酸，而且年紀也快30歲了，不允許自己再衝動消費或是拿去單純享樂，「看著戶頭裡的錢還是會感到欣慰，但是在飄蕩的人生中，我覺得自己好像在拿著微不足道的金額在自我安慰。」

該篇po文曝光，有許多網友跑來留言鼓勵，「只要肯存錢就不嫌晚，能存16就能存到50，能存50就能存到100，加油」、「凡事有起頭，跟自己比有進步就很好啦」、「萬丈高樓平地起 存錢永遠不嫌晚」、「有審視自己消費行為後改變自己，這樣很了不起了，而且也沒有負債，只要開始存 就絕對不嫌晚！」「你已經贏過很多人了！」



更多鏡週刊報導

證實接不到業配合作引熱議 鍾明軒再po文呼籲：不用跟我說加油

大罷免後國民黨太樂觀？ 柯文哲分析2026：會藍轉綠縣市有好幾個

與蔡英文Threads互動讓網友笑翻 童子瑋：發影片修復友情來得及嗎