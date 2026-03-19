20%綠電2度跳票！學者批龔明鑫「亂扯」　網友憂缺電

▲經濟部長龔明鑫日前坦言再生能源發電占比20%時程會再往後延。（圖／記者黃國霖攝）

財經中心／綜合報導

2025再生能源發電占比20%曾是綠營長期目標，儘管後來推遲至2026年，不過2025年綠電僅占總發電量的13.1%，外界質疑1年數字要大幅成長是不可能的任務。經濟部長龔明鑫2月坦言，受光電「環評三法」修法影響，20%目標的期程會往後延，至於還要幾年仍待盤點。綠電承諾2度跳票，學者質疑龔的說法是「亂扯」，網友也擔心缺電問題。

前總統蔡英文第一任期間，便將2025年再生能源發電占比20%設為目標，8年時間過去，綠電占比從4.8%提升至13.1%，距離達標仍有很大一段距離。前經濟部長王美花曾解釋，綠能有依照原定目標執行，但「分母變大了」，台灣用電量大幅增加，占比才沒達成。此後綠電2成的目標延至2026年11月。

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去年底黃國昌在立法院質詢經濟部長時，就指出2025再生能源達成20%已經跳票，而根據現有的數據，2026年11月達標是不切實際的目標。龔明鑫回應，再生能源發電20%的目標沒有改變，時間上雖然有挑戰但會以此為目標努力。

▲光電、風力、水利、生質、地熱等再生能源占2025年發電量13.1%，距離20%目標仍有很長一段路。（圖／經濟部）

時間來到今年2月，龔明鑫談到綠電的成果時強調，再生能源發電占比20%的目標不會改變，最終一定會達成，但受「環評三法」造成太陽光電推動困難影響，速度上可能會延後一點。至於要延後幾年，經濟部會再做通盤檢討。

經長的發言無異於承認綠電政見再一次跳票，只是過去多年進度就已嚴重落後，這次拿新法當藉口說服力很低，甚至說不出到底要延後幾年。

根據《中國時報》報導，清大原子科學院院長葉宗洸指，龔明鑫把不能達標推給光電環評三法，但法是2025年底才通過，「這樣是亂扯！」他也說，這件事凸顯民進黨的能源政策好高騖遠，等做不到了再找理由搪塞。

「山也光電板，海也光電板！」胸腔科醫師蘇一峰在臉書質疑，過去10年各地建置了大量光電板，完全不用環評造成光電板的亂象，結果再生能源的發電只有少少一點，如今龔明鑫承認2026年底綠電20%再跳票，台灣根本成了「我那小小多光電板的國家」。

▲核三廠再運轉計畫預計3月底送核安會審查。

過去龔明鑫擔任國發會主委，規劃2050年淨零碳排目標與路徑圖，曾多次表明核能不是選項，重心在提升綠能並實現「非核家園」。2025年5月17日，核三廠二號機停機除役，台灣的核能發電占比降至0，正式宣告邁入非核家園，也是亞洲第一個全面廢核的國家。

只是沒想到，非核家園的美名短短幾個月就快要破功，被嚴峻的現實逼著轉彎。龔明鑫日前表示，台電2026年1月中與美國西屋公司簽署合作備忘錄，啟動核電廠自主安全檢查，預計3月底前將核三廠再運轉計畫送核能安全委員會審查，提供穩定的基載電力。

隨著台積電與AI電力需求持續攀升，產業界浮現缺電焦慮，加上民眾對綠能供電穩定信任度不足，例如在經濟部闢謠台灣面臨斷氣或缺電假消息的臉書貼文下，隨處可見網友質疑聲「幹話部長」、「不一定會斷但價格恐怕要漲了吧」、「改用高污染的煤發電」，更有人要部長拿烏紗帽來保證。

綠委去年提議針對散播影響國家能源供應、能源基礎設施不實謠言開罰，龔明鑫表示支持，同時提到有感覺境外IP對能源政策的攻擊越來越頻繁。一方面強調「不會缺電、不會斷氣」、「20%一定達成」，另一方面試圖動用法律打擊批評者，做法一再引起爭議。

▼「小英男孩」鄭亦麟收賄案衝擊民眾對綠能的信任。（圖／記者黃哲民攝）