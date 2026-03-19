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115年公建經費8000億　北捷信義線東延段、三鶯線預計6月通車

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）

▲國發會。（圖／資料照）

文／中央社

國發會今天委員會議報告115年公共建設計畫推動情形，指出今年公共建設經費規模初估將維持新台幣8000億元，且在能源供應、交通路網均有顯著進展，淡江大橋預計於今年5月通車，台北捷運信義線東延段及三鶯線均預定於6月通車。

國發會今天召開委員會議，會中聽取國發會「115年度整體公共建設計畫暨推動情形」，以及經濟部「首都圈黃金廊帶推動方案」推動進度報告。

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國發會報告指出，今年度公共建設經費規模初估維持8000億元，截至2月底，累計執行數約973億元，經費達成率達11.14%。成果方面，已有重大工程數項完工或啟用，包含1月啟用的「桃園國際機場第三跑道臨時過夜機坪第二階段」與「國軍臺中總醫院新建醫療大樓」；2月則有「彰化和美鎮污水下水道系統首期水資中心」及金門「料羅港區北碼頭區圍堤工程」完工。

展望今年，政府持續強化能源供應韌性並健全交通路網。能源供應方面，台中電廠與興達電廠新燃氣機組以及離岸風力發電第二期，陸續於3月至11月間併網或接受調度，以提升全台供電穩定度，支援產業發展與民生用電需求。 交通路網部分，淡江大橋預計今年5月通車，屆時可縮短淡水與八里間車程25分鐘，分擔關渡大橋約30%車流。

軌道建設也有顯著進展，台北捷運信義線東延段及三鶯線均預定於6月通車，桃園捷運綠線北段與台南鐵路地下化第一階段則訂於年底前達成通車目標。 文化設施方面，桃園市立美術館及國圖南館暨聯合典藏中心訂於年底完工，有助於提升國家文化軟實力。

觀光港埠部分，水頭港區客運中心預計於4月啟用，以形塑金門海港旅運門戶；富岡港碼頭與馬公郵輪旅運中心均規劃於9月啟用，可望重塑東部與離島海運樞紐及跳島旅遊新模式。 至於經濟部報告的「首都圈黃金廊帶推動方案」，盼強化雙北產業優勢，進而帶動基隆及宜蘭均衡發展。

其中高鐵延伸宜蘭已通過環境影響評估，目前綜合規劃正報行政院核定；宜蘭科學園區三期標準廠房已核定興建，配合相關重大交通建設的土地開發，未來預計可提供215公頃產業用地，創造11.4萬個就業機會。

國發會表示，「首都圈黃金廊帶推動方案」是以交通建設為發展動能，帶動首都圈區域軸線的翻轉再生，但包括基隆捷運等場站周邊土地的開發利用等多項推動計畫，因工作項目涉及地方政府權責與配合，請經濟部持續透過中央與地方政府的協調平台，強化與地方的溝通與合作，以加速推動相關計畫。

關鍵字： 公共建設交通路網淡江大橋捷運通車產業發展

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