記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」 處置首日尷尬飆漲停

美國聯準會（Fed）未發動降息全球股市震盪，台股回檔500點但記憶體今（19）日持續走自己的路，包括旺宏（2337）、威剛（3260）、廣穎（4973）盤中聯袂刷新天價，其中旺宏已連拉5根漲停，威剛今日拼出連4個交易日亮燈，廣穎已連續9個交易日漲停。

油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻 8檔刷漲停

伊朗的大型天然氣田遇襲，轉向攻擊卡達、沙烏地阿拉伯等石油生產設備還以顏色，國際油價波動加劇，布蘭特原油期貨大漲近4%，每桶來到107美元，西德州原油價格逼近百美元，帶動塑化類股漲勢，台聚集旗下華夏（1305）、台達化（1309）、台聚（1304）、亞聚（1308）四檔同登漲停價位，連EG（乙二醇）東聯急拉漲停，油電燃氣股山隆（2616）、欣天然（9918）、欣高（9931）等三檔也順勢漲停。

日央利率按兵不動！日圓小幅走貶 示警油價恐推升通膨

日本央行（BOJ）今（19）日最新公布貨幣政策決議，以8比1通過維持政策利率在0.75%不變，符合市場預期，同時釋出對通膨與能源價格的最新看法。日圓波動平緩，政策宣布當下日圓兌美元報價159.58小貶至159.7。

25萬人揪心！大盤拉回逾500點 00918暫貼息

受益人數達25.6萬人、季配息大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，昨（18）日收盤價23.68元，每股配發0.62元，今日除息參考價23.06元，受到大盤拉回逾500點拖累，00918以平低盤開出後，就呈現走低狀況，最低來到22.71元，暫時呈現貼息。

大立光除息52元 盤中跌逾1%持續貼息

光學鏡頭龍頭大立光（3008）今日除息，每股配發現金股利52元，參考價為2388元，但早盤以2365元開出後即面臨賣壓，股價全程在平盤下震盪，一度下跌逾1%，持續呈現貼息走勢。

半導體挫咧等！伊朗衝突拖長 惠譽警告：氦氣供應風險升溫

國際信評機構惠譽（Fitch）指出，隨著伊朗衝突時間拉長，加上卡達天然氣供應中斷持續，亞洲半導體供應鏈正面臨氦氣供給轉趨緊繃的壓力，尾端風險明顯升高。一旦供應短缺超過庫存緩衝，企業恐面臨採購成本上升、營運資金需求增加，甚至被迫調整生產排程。

新創總會四大產業聯盟參加智慧城市展 大秀跨域整合力

2026智慧城市展現正於臺北南港展覽館二館展出，新創總會今年以「臺灣創新鏈結 全球產業輸出」為核心主軸，成功整合四大產業聯盟與創新企業資源，不僅在展會期間展現臺灣頂尖的城市級系統整合實力，於3月19日舉辦的年度產業論壇「小公司變成大企業，到底做對了什麼」更獲得業界熱烈迴響，吸引滿場企業經營者與新創團隊共襄盛舉。

晶圓代工產值今年有望年增24.8% 台積電更將年增達32％居冠

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2026年由於北美雲端服務供應商(CSP)、AI新創公司持續投入AI軍備競賽，預期AI相關主晶片、周邊IC需求將繼續引領全球晶圓代工產業成長，全年產值可望年增24.8%，約2,188億美元，預計台積電產值將年增32%，幅度最大。

快訊／台股收盤大跌658.9點 台積電跌55元收最低1850

台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌658.9點，以33689.68點作收，跌幅1.92％，成交量8457.14億元。

115年公建經費8000億 北捷信義線東延段、三鶯線預計6月通車

國發會今天委員會議報告115年公共建設計畫推動情形，指出今年公共建設經費規模初估將維持新台幣8000億元，且在能源供應、交通路網均有顯著進展，淡江大橋預計於今年5月通車，台北捷運信義線東延段及三鶯線均預定於6月通車。