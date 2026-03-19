快訊／台股收盤大跌658.9點　台積電跌55元收最低1850

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌658.9點，以33689.68點作收，跌幅1.92％，成交量8457.14億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌69.46點開出，指數開低走低，盤中最高達34279.12點，最低33663.78點，終場收在33689.68點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到1850元，跌幅2.89％；鴻海（2317）下跌5元至205元；聯發科（2454）下跌50元至1680元；廣達（2382）下跌6.5元來到286.5元；長榮（2603）下跌0.5元至217.5元。
今天漲幅前5名個股為永擎（7711）上漲24.5元，漲幅10％；凌航（3135）上漲13元，漲幅10％；瑞軒（2489）上漲3.9元，漲幅10％；欣高（9931）上漲3.8元，漲幅10％；東聯（1710）上漲1.35元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為美時（1795）下跌24元，跌幅9.7％；鼎元（2426）下跌3.65元，跌幅9.52％；康霈*（6919）下跌11元，跌幅9.48％；志聖（2467）下跌29.5元，跌幅7.36％；志強-KY（6768）下跌7.3元，跌幅7.23％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|永擎（7711）
|269.5
|▲24.5
|▲10.0％
|凌航（3135）
|143.0
|▲13.0
|▲10.0％
|瑞軒（2489）
|42.9
|▲3.9
|▲10.0％
|欣高（9931）
|41.8
|▲3.8
|▲10.0％
|東聯（1710）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|美時（1795）
|223.5
|▼24.0
|▼9.7％
|鼎元（2426）
|34.7
|▼3.65
|▼9.52％
|康霈*（6919）
|105.0
|▼11.0
|▼9.48％
|志聖（2467）
|371.5
|▼29.5
|▼7.36％
|志強-KY（6768）
|93.7
|▼7.3
|▼7.23％
資料來源：證交所
讀者迴響