如何處理貨運犯罪等問題　英國聯保保賠協會在台召開研討會　

▲左起TT Club風險管理部門總經理Michael Yarwood及在台夥伴，台灣運保服務公司總經理楊瑞如在研討會上合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

具有58年歷史的英國聯運保賠協會TT Club(Through Transport Club)，今(19)日上午在JR東日本大飯店舉辦研討會，由風險管理部門總經理Michael Yarwood就未提領貨、危險品、貨運犯罪做深入分析與提供因應對策，吸引長榮、陽明、萬海、德翔、海碩、中菲行、超捷等貨櫃船公司與攬貨業高階相關主管與會。

TT Club是專業的國際保險與風險管理機構，成立於1968年，專為貨運代理、無船承運人、港口、碼頭及物流公司提供責任保險服務。該協會由Thomas Miller管理，服務覆蓋全球，致力於貨櫃運輸安全與物流風險防範，今日包括在亞洲-美國線攬貨量名列台灣第一，全球第3的海碩集團總顧問張正鏞、中航物流董事長朱天翎都親自與會。

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對於未提領貨，Yarwood分析，當受貨人藉由其作為或不作為，顯露其無意於合理期間(通常指約定之免收費期間)內提領貨物時，該批貨件應視為棄貨。免收費期屆滿通常是貨物無人提領的首要徵兆，這也突顯了及早辨識風險並採取主動管理措施的重要性。

他建議船運物流業者要認識客戶，做好盡職調查(財務徵信)，對常見航線與貨品類型做風險評估，遇到違規案件向上呈報。另提升營運效能，監控關鍵里程碑、及早發現問題、建立風險篩檢機制。

對科技與相關人員做教育訓練，建立備援機制、認識自己的客戶、盡職調查、常見航線與貨品類型風險評估、違規案件向上呈報。

降低風險注意靠迅速採取行動、費用控管、掌握先機與法律諮詢，簽訂的契約注意貨方條款、釐清潛在責任、納入標準經營條款(含留置權條款)、加強溝通、資訊明確不含糊、紀錄整保存、簽署切結書(留置權)。

貨運犯罪則以假冒運送人、盜竊為主，最常被冒領與偷竊的或包括銅製品、酒類與電腦零件，Yarwood分享犯罪案例供業者參考。在安全停車/風險評估/路線規劃方面，建立發生機率管理、風險評估應按風險大小採取對應資源配置、溝通、長途運輸會風險提高，不讓單一員工掌控物流所有環節。

TT Club服務對象包括海運、公路、鐵路及航空領域的運輸與物流運營商。核心功能是為會員提供責任風險管理、防損服務，並針對貨櫃詐欺、供應鏈貨損等進行風險控制。專業指導方面根據聯合國際機構發布的「貨櫃運輸鋰離子電池安全指南」等文件辦理，提高業界安全標準。

TT Club曾在台舉辦防損研討會，針對海運供應鏈的挑戰，如詐欺、倉庫管理、盜竊等提供風險評估與管理建議