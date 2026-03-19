新創總會四大產業聯盟參加智慧城市展　大秀跨域整合力

▲新創總會於智慧城市展中辦理產業論壇，邀請多家上市公司創辦人分享破框經驗。（圖／新創總會提供）

記者高兆麟／台北報導

2026智慧城市展現正於臺北南港展覽館二館展出，新創總會今年以「臺灣創新鏈結 全球產業輸出」為核心主軸，成功整合四大產業聯盟與創新企業資源，不僅在展會期間展現臺灣頂尖的城市級系統整合實力，於3月19日舉辦的年度產業論壇「小公司變成大企業，到底做對了什麼」更獲得業界熱烈迴響，吸引滿場企業經營者與新創團隊共襄盛舉。

本次展會最具指標性的活動——「小公司變成大企業，到底做對了什麼」產業論壇，精準擊中小企業轉型痛點。論壇中也邀請到多位重量級企業領袖與創業楷模不藏私分享實務經驗。

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在企業關鍵破框決策解析方便，包括大聯大控股永續長曾國棟、新創總會創業楷模新應材董事長詹文雄、微程式董事長吳騰彥等產業代表，分別針對「產業賽道選擇」、「現金流與資本擴張平衡」、「企業制度化治理」等面向進行深度剖析。

圓桌對談公司成長歷程則由新創總會數位產業聯盟會長、采威國際蕭哲君董事長主持論壇圓桌會議，與加雲聯網、叡揚資訊、Line Works、鴻享科技等數位產業夥伴暢聊公司成長歷程與重要轉折，講者們於圓桌對談中一致指出，在全球供應鏈重組與科技轉型浪潮下，中小企業必須跳脫單打獨鬥的思維，透過精準決策與制度化管理，才能順利跨越成長的「死亡之谷」，建立長期國際競爭力。

面對現今多變與複雜的全球市場網絡，新創總會於本次展區徹底落實「產業合作」策略，打破單一產品輸出的框架：

完整生態系亮相部分，從N世代學苑針對傳產推動轉型輔導，到產業社團讓國內中小企業產業分群共學建構同窗信任並探索合作可能性，到產業聯盟，以商機為目標成功整合半導體聯盟、車用零組件聯盟、數位產業聯盟與大健康產業聯盟四大體系。

標竿企業領軍部分，展區匯聚家登精密、科嶠工業等半導體在地化供應鏈；采威國際、叡揚資訊等數位與AI應用中大企業；迅得機械、維田科技等智慧製造專家；以及虎山實業等車用高端製造代表。透過中大企業帶領中小企業的模式，完整呈現臺灣從ICT、智慧工廠到數位治理的整體解決方案。

除靜態展示與論壇外，新創總會於展期內規劃的「國際新創媒合會」及「加速器交流會議」，鏈結臺灣企業與來自泰國、韓國、日本與歐洲等地的新創團隊及加速器深度對接，為後續拓展東南亞與全球智慧城市及ESG淨零轉型市場奠定良好基礎。

新創總會表示，此次智慧城市展的熱烈反響，印證了「產業聯盟與跨領域合作」是臺灣科技產業走向國際的正確策略。未來，總會將持續扮演企業家交流與產業合作的重要推手，促成臺灣產業聯盟與國際城市需求的直接對接，讓臺灣在全球智慧城市浪潮中，成為最關鍵的技術輸出與系統整合樞紐。