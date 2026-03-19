南寶配發18元現金股息！力拼今年營收創高　擴大半導體特化領域

▲南寶樹脂今舉行法說會。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南寶樹脂（4766）今（19）日召開2025年第四季法人說明會。南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拼今年營收再創新高。在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

此外，南寶將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略，同時強化股東權益報酬率(ROE)，長期目標ROE達成20%以上。南寶維持穩健的現金股利政策，日前董事會通過配發2025年現金股息18元，為歷史次高，現金股利發放率約為89%，以今(19)日收盤價計算，現金殖利率達5.5%。

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南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入。去年8月，南寶與新應材、信紘科共同成立合資公司，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，目前相關產品研發與合作進展順利，整體進度優於預期。新寶紘科技於今年 3 月併購南寶既有客戶「膜立股份有限公司」，藉由其成熟產線迅速取得初期測試與量產能力，大幅縮短建廠前置期。隨著業務順利銜接，今年起南寶供應予新寶紘的半導體用膠將認列為本業營收，實質挹注公司財務表現。

南寶樹脂執行長許明現表示，雖然外部環境充滿挑戰，但在多年堅持創新及優化管理下，南寶展現了極佳的韌性，不僅全年營收續創新高，毛利率與營業利益率也雙締歷史新猷。面對未來的挑戰，我們今年將持續力拼營收再創新高。同時，我們將穩健加大對半導體特用化學領域的投入，這不僅會是未來重要的成長動能，也將使南寶更能從容抵禦總體環境的變化。」

在鞋材接著劑業務方面，目前觀察消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低，在持續耕耘下，期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌與鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求仍偏弱，尤其銷往北美地區更為顯著，南寶將以持續開發創新應用因應。同時南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。

此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。

南寶在成長策略上持續以「創新」與「併購」為雙主軸，目標達成優於產業的成長。目前南寶以創新驅動的成長策略「NextGen」，聚焦重點產業的龍頭客戶，透過主動出擊一起研發創新的接著解決方案，共同開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重以提升股東權益報酬率 (ROE)，成為創新的全球領導者。

南寶2025年歸屬母公司淨利為新台幣24.42億元，每股盈餘為20.25元，創下歷史次高。第四季合併營收為59.3億元，2025年合併營收為新台幣232.0億元，年增0.9%，創下歷史新高。在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，2025年毛利率為34.1%，較去年提升1.4個百分點，創下歷史新高。2025年營業利益為新台幣38.16億元，營業利益率為16.4%，較去年提升0.8個百分點，亦創下歷史新高。