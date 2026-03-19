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鋼品盤價大調漲！　中鋼宣布4月報價每噸最多提高1200元

▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

全球經濟復甦、中東戰火壓力升高，國際鋼價走揚，中鋼（2002）今（19）日公告全面調漲4月、今年第2季鋼品盤價全面調漲，每噸最少漲1000元，最多調高1200元，大宗底材熱軋創16個月最高漲幅，高於市場原先預期。

中鋼指出，鋼市動能顯著好轉，下游積極回補庫存，國內各鋼品流通行情連袂上漲，為順應國際鋼價與國內流通行情漲勢，在確保國內鋼鐵產業競爭力與合理反映煉鋼成本上揚，4月月盤及第2季季盤產品全面調漲。

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4月盤價中，包括熱軋鋼、鋼捲（含一般料、軋延料）、冷軋鋼捲每公噸報價全面調漲1200元，建材或家電與電腦用的電鍍鋅鋼捲、熱浸渡鋅鋼捲皆漲1000元，電磁鋼捲不論中低規或高規皆漲1000元。

第2季鋼品盤價也是全面調漲，棒線、鋼板、熱軋鋼、冷軋鋼、汽車料每公噸皆漲1000元。

中鋼分析，中東戰火加劇地緣政治動盪，國際原油價格驟漲突破每桶100美元，帶動海運費與能源成本上揚，推高大宗商品價格，鐵礦砂價格上漲至每公噸110美元左右，冶金煤行情則在每公噸220~230美元區間，煉鋼成本持續攀高。

中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，1~2月粗鋼產量同比減少約 3.6%，供應面轉趨緊俏。年初以來，美國鋼廠Nucor連續九周調漲熱軋售價，帶動當地行情累漲60~70美元，穩定站上每公噸1100美元，創近兩年新高；歐洲熱軋行情累漲70~80美元站上每公噸800美元。另，日本鋼廠國內第2季每公噸提漲10000日幣(約63美元)；寶鋼四月份內銷盤價每公噸調漲200人民幣(約29美元) ，1月至今累計漲幅達400人民幣(約58美元)，國際鋼價漲勢持續走強，引領鋼市重回上行趨勢。

關鍵字： 中鋼鋼價調漲國際鋼價鋼鐵產業成本上漲

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