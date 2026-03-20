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股價高不代表規模大？每天看盤卻不懂「市值」　股市常見混淆詞彙破解

▲▼ 股票 。（圖／免費圖庫）

▲股市常說的「牛市」和「熊市」代表長期市場趨勢，而非短期波動。（圖／stock）

記者張家瑋／綜合報導

在投資資訊爆炸的時代，許多投資人每天打開股票APP追蹤行情，但對於頻繁接觸的股市術語，卻往往陷入「聽過卻沒懂過」的窘境。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，深入解析多個常見投資名詞，強調投資的勝負往往不在於資訊多寡，而在於對基本概念的理解深度。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂股市常見詞彙。

節目指出，投資人最容易混淆的概念之一，是「市值」與「流通市值」。許多人習慣以股價高低判斷公司規模，但實際上企業大小取決於市值（股價 × 總股數）。主持人舉例，A公司股價500元、發行1億股，市值為500億元；B公司股價50元，但發行10億股，市值同樣為500億元。兩家公司整體價值相同，只是每股價格不同。

進一步來看，「流通市值」則是指市場上實際可交易股票的總價值。由於部分股份可能由創辦人、政府或長期法人持有，未必會在市場流通，因此流通市值往往低於整體市值。主持人提醒，若一家公司流通股數較少，代表市場籌碼較為集中，股價波動也可能相對劇烈。

除了市值概念，投資人常聽到的「本益比」與「本淨比」同樣容易被誤解，本益比的計算方式為「股價除以每股盈餘」，代表市場願意用多少倍價格購買公司的1元獲利。若股價為100元、每股盈餘為10元，本益比即為10倍，可直觀理解為在獲利維持不變的情況下，約需10年可回收投資成本。不過，本益比高低並非單純代表「昂貴或便宜」，往往也反映市場對企業未來成長的期待。

▲▼ 股票 。（圖／免費圖庫）

▲釐清觀念才能建立長期穩定投資策略的關鍵 。（圖／免費圖庫）

此外，本淨比則是「股價除以每股淨值」，主要用來評估公司資產價值，當本淨比低於1時，代表股價低於帳面資產價值，可能意味市場低估，但也可能反映企業獲利能力或前景受到質疑。一般而言，金融股或資產型企業常以本淨比作為重要參考，而科技成長股則較常使用本益比評估。

節目也提到投資人耳熟能詳的「牛市」與「熊市」，這兩者其實指的是整體市場的長期趨勢。通常當大盤從低點上漲超過20%，並持續一段時間，即被視為牛市；反之若跌幅超過20%，且維持數月以上，則可能進入熊市。主持人提醒，許多新手投資人若在牛市初期進場，容易誤以為投資相當容易，但在熊市來臨後才真正體會市場風險。

節目也提醒投資人，不應將「波動」與「風險」混為一談，價格波動僅代表短期市場情緒變化，而真正的風險則是資金永久損失的可能性。有些股票價格震盪劇烈，但企業基本面穩健，長期仍可能成長；相反地，看似穩定的投資標的，若企業體質不佳，反而可能在未來出現重大損失。

節目總結指出，投資市場中許多錯誤決策，其實並非源自資訊不足，而是對基本概念理解不夠深入。當投資人能夠釐清市值結構、估值邏輯以及市場循環等核心觀念，往往比單純追逐熱門標的更有助於建立長期穩定的投資策略。

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關鍵字： 股市市值本益比牛市熊市

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