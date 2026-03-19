港務公司「港埠工程減碳指引」獲認證　啟動全生命週期碳管理

▲英國標準協會(BSI)現地會勘查證。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，以及我國「2050淨零排放路徑圖」的政策目標，台灣港務公司積極推動港埠工程減碳作為及全生命週期減碳管理，同時納入公共工程節能減碳—包含綠色材料、綠色能源、綠色工法與綠色環境共4大指標，於114年完成「港埠工程減碳作業參考指引」。

且為確保指引的專業性與數據的可信度，特別委託環境部認可之專業查驗機構—英國標準協會(BSI)進行嚴格審查，查證範圍涵蓋指引架構的邏輯性、碳排係數資料的正確性以及案例計算方法的合理性，並取得查證證書。

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港埠工程因涉及海堤、碼頭、圍堤等大型混凝土構造之海事作業，碳排放量不容忽視，本港埠工程減碳指引的核心特色在於導入「全生命週期」的碳管理思維，將減碳策略系統性地融入「計畫提報、規劃設計、材料選用、施工執行、維護管理」等五大階段，且為解決工程碳排難以量化的痛點，本指引建立了具科學依據的估算原則，以及港埠工程常用的碳排係數資料庫，涵蓋一般原料(如混凝土、鋼筋)、海事專用工項(如堤心石拋放、浚挖)及施工機具(如挖泥船、拖船)，讓重大計畫工程於設計階段即可估算總碳排量，適時檢討並導入更積極的減碳工法或材料，落實碳排放控管，達到減碳目標。

港務公司強調，港埠作為國家物流與能源轉運的關鍵樞紐，推動工程減碳不僅是履行企業社會責任，更是提升港口國際競爭力的關鍵。「港埠工程減碳作業參考指引」的發布僅是起點，為逐步達成工程減碳目標，港務公司建立跨單位的港埠工程減碳推動小組，負責統籌減碳策略、審核目標值並定期檢討執行成效。

未來本指引將配合國家政策、新興技術發展及國內外法規變動，進行滾動式修正，持續深化港埠建設的永續韌性，打造兼具生態友善與營運效率的永續綠色港口。