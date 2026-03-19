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LINE Pay去年交易量8680億元　今年挑戰兆元規模

▲▼line pay法說。（圖／LINE Pay提供）

▲國內行動支付龍頭LINE Pay今日舉辦法人說明會，由LINE Pay董事長丁雄注(中)，率領子公司連加電子支付總經理張修齊(左二)、LINE Pay資深副總經理陸榮華(右二)、LINE Pay資深副總經理張希雯(左一)及LINE Pay副總經理洪宇萱(右一)共同說明營運成果及未來展望。

記者巫彩蓮／台北報導

國內行動支付龍頭LINE Pay（7722）今(19)日召開法說會，公布去（2025）年營運成果及今（2026）年展望。在支付場景擴大、用戶消費動能持續成長、平台服務多角化等利多因素帶動下，LINE Pay 2025年全年交易量突破8,680億元，隨著電子支付LINE Pay Money上線後，用戶與交易規模亦快速成長，帶動整體支付生態圈持續擴大，今年交易量可望挑戰兆元。

截至去年底，LINE Pay全台用戶數超過1,360萬戶，涵蓋超過半數台灣人口，目前共有超過2,100萬張銀行卡綁定LINE Pay，全球支付據點超過74萬處，其中台灣支付據點超過66萬處，持續擴大支付生態圈。

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在電子支付業務方面，LINE Pay Money自去年12月3日上線以來成長快速，截至今年1月底，用戶數已突破298萬戶，1月單月交易量超過48億元，轉帳金額達70億元，儲值金額達97億元，單月轉帳與儲值金額已居全台電子支付業者之冠，顯示LINE Pay在電子支付市場的成長潛力。

LINE Pay表示，去年全年稅後淨利為5.07億元，年減21.6%，每股盈餘（EPS）7.46元。公司指出，為強化長期成長動能，2025年推動策略性投資，並加大在創新服務研發、電子支付服務開發、IDC建置與營運，以及國內外市場推廣等重點領域的投入，使整體費用率相對提高。

LINE Pay董事長丁雄注表示，今年LINE Pay將持續提升交易量、擴大用戶數與支付據點數，推升營業收入成長，目標全年交易量突破1.01兆元，年成長約16%；全台支付據點預期成長12%達74萬處，並帶動用戶數成長至1,460萬戶。
海外市場方面，LINE Pay持續深化亞洲市場，前進日本、新加坡及香港，多元布局海外事業版圖。韓國市場截至2025年底支付據點已超過8萬處，交易額接近15億元，交易用戶數超過30萬人，交易筆數突破80萬筆，未來將持續與台灣旅客常造訪的指標品牌深化合作，透過內容平台推廣拓展韓國市場；同時透過投資與合作，將支付據點拓展至國人最喜愛的日本市場，並開創新加坡與香港市場，讓台灣遊客在海外也能以熟悉又便利的LINE Pay完成消費支付。
 

關鍵字： LINEPay行動支付電子支付用戶成長亞洲市場

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