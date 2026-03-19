台積電跌破1900能買嗎？ 分析師勸退「真正甜甜價還沒到」

記者劉邠如／台北報導

台股近日震盪加劇，權值股台積電股價也出現明顯波動，甚至一度跌破1900元大關，引發市場關注。對此，分析師翁偉捷指出，這波行情主要受到外部環境影響，其中以中東戰事延燒最為關鍵，並提醒目前市場對風險「恐有低估」，短線操作需格外謹慎。

翁偉捷分析，這一波台股震盪，主要來自國際因素衝擊，「基本上就是中東戰事還在持續延燒當中」。他指出，目前市場最大的不確定性，在於戰爭何時結束仍無法預測。

他進一步說明，在荷姆茲海峽持續封鎖之下，原油運輸中斷，導致市場對未來通膨升溫的預期明顯提高。雖然台股以科技產業為主，但原油供給受阻仍會影響原材料供應，導致中上游成本上升，進一步壓縮下游廠商的利潤空間。

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此外，通膨預期升溫也帶動殖利率上升。翁偉捷指出，目前美國10年期公債殖利率已逼近4.3%，再加上美國聯準會（Fed）釋出訊號，3月可能停止升息，若下半年通膨再起，不排除重新討論升息，「這會對股市形成一種無形的估值修正壓力」。他表示，尤其台灣市場以科技股為主，對利率變動相對敏感，因此修正壓力更大。

而台積電作為科技股領頭羊，在過去股價大幅上漲後，本益比與股價淨值比均來到歷史高檔區，「估值本來就偏高」，在市場修正時自然承受較大賣壓。

至於台股目前位置，翁偉捷直言，從客觀角度來看，「基本上就是處在歷史相對高檔區」。無論是巴菲特指標或本益比來看，都沒有太大爭議。他指出，目前台積電雖然股價有所回檔，但本益比仍約在30倍左右，仍接近歷史高檔水準，「如果用貴跟便宜來判斷，現在還是相對偏貴」。

對於投資人關心的進場時機，翁偉捷表示，目前多數科技股本益比仍在20倍至25倍以上，整體仍偏高。他建議，若以台積電作為觀察指標，當本益比回落至20倍以下，甚至來到18倍至15倍區間，「才算是波段中相對便宜，可以做長期投資的位置」。

在操作策略上，翁偉捷認為，長短線應明確區分。長線投資人可依本益比等待合理價位；但短線投資人，在中東戰事尚未明朗前，市場仍充滿變數，「不要看到下跌就急著承接」。他提醒，「低點後面可能還有更低點，就像接一把從天上掉下來的刀子，不知道什麼時候才會落地」，過早進場風險極高。

翁偉捷進一步指出，目前市場普遍對中東戰事的風險仍有低估情形，容易導致誤判。他表示，依華爾街投行共識，戰事可能持續1至3個月，也就是最快可能要到5月底才有機會看到結束跡象。市場目前正針對此進行重新定價，因此盤勢波動加劇。

最後，翁偉捷提醒，今年科技股操作原則應以「不追高」為主。他指出，市場熱門題材多集中在漲價概念，包括記憶體與被動元件，短線可搭配五日線操作；但對於台積電與AI相關概念股，「已經漲多的不建議再追價」。他強調，應該等待股價出現較大幅度拉回，再考慮低接，例如本益比回測18至20倍區間，會是較理想的布局時機。