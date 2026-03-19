外資大砍逾900億元　強力回補力積電6.7萬張

▲力積電外觀照。（圖／翻攝自google map）
記者巫彩蓮／台北報導
中東地緣政治緊張情勢升温，國際油價飆上100美元，市場避險情緒高漲，今（18）日外資賣超909.47億元，創下歷史第八大賣超金額，對於記憶體族群操作不同調，昨（17）賣超力積電（6770）6.7萬張，今日則是立即回補8.6萬張，華邦電（2344）、南亞科（2409）分居外資賣超第三、九大個股，調節張數3萬6072張、2萬4694張。
聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，主席鮑爾表示，中東戰爭引發能源價格上漲，推升短期通膨壓力，更加深進一步經濟不確定，市場解讀其談話內容偏鷹派，造成美股拉回，台積電（2330）回測1900元大關，下跌55元或跌幅2.89%，以1850元作收。
今日外資大砍909.47億元，最大苦主是中鋼（2002），賣超8萬4194張居，居第一名個股，賣超第二～五名個股、張數，分別為鴻海（2317）3萬7046張、華邦電3萬6072張、群創（3481）3萬2432張、凱基金（2883）3萬2369張。
賣超第六～十名個股、張數，分別聯電（2303）3萬504張、燿華（2367）2萬8356張、友達（2409）2萬8012張、南亞科2萬4694張、台玻（1802）2萬4267張。
今日外資大舉回補力積電（6770）8萬6604張，居買超第一大個股，買超第二～十名個股、張數，分別大聯大（3702）1萬3571張、新興（2605）8062張、菱生（2369）7239張、精金（3049）5917張、長榮（2603）5441張、台聚（1304）4881張、中環（2323）4839張、國巨*（2327）4626張、華泰（2329）4579張。
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