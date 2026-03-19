外資大砍逾900億元　強力回補力積電6.7萬張

快訊／利率連8凍！房市管制小鬆綁 自然人第2戶房貸升至6成

央行今（19）日公告最新利率決策結果，定調連續8季維持不變，第7次選擇性信用管制持續執行，但小幅放寬房貸授信門檻，自然人第2戶核貸由鑑價5成拉高到6成，另將緊盯中東情勢對油價影響。

油價衝擊！央行調高今年CPI預測值1.8% 逼近通膨警戒線

受中東戰爭油價走高影響，中央銀行今日舉行2026年第1季理監事會議，決議上修今年（2026年）消費者物價指數（CPI）年增率預測值至1.8%，核心CPI年增率預測值也上調至1.75%，調高後預測值後仍在2%通膨警戒線內。

快訊／外資落跑！大砍台股909億 史上第8名

國際油價蠢動每桶漲到百美元，聯準主席鮑爾最新談話偏向鷹派，美股四大指數收黑，今（19）日台股大跌逾600點，外資重砍909.47億元，創下歷史第八大賣超金額，三月以來，外資合計賣超金額6801億元。

鋼品盤價大調漲！ 中鋼宣布4月報價每噸最多提高1200元

全球經濟復甦、中東戰火壓力升高，國際鋼價走揚，中鋼（2002）今（19）日公告全面調漲4月、今年第2季鋼品盤價全面調漲，每噸最少漲1000元，最多調高1200元，大宗底材熱軋創16個月最高漲幅，高於市場原先預期。

記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」 處置首日尷尬飆漲停

美國聯準會（Fed）未發動降息全球股市震盪，台股回檔500點但記憶體今（19）日持續走自己的路，包括旺宏（2337）、威剛（3260）、廣穎（4973）盤中聯袂刷新天價，其中旺宏已連拉5根漲停，威剛今日拼出連4個交易日亮燈，廣穎已連續9個交易日漲停。

油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻 8檔刷漲停

伊朗的大型天然氣田遇襲，轉向攻擊卡達、沙烏地阿拉伯等石油生產設備還以顏色，國際油價波動加劇，布蘭特原油期貨大漲近4%，每桶來到107美元，西德州原油價格逼近百美元，帶動塑化類股漲勢，台聚集旗下華夏（1305）、台達化（1309）、台聚（1304）、亞聚（1308）四檔同登漲停價位，連EG（乙二醇）東聯急拉漲停，油電燃氣股山隆（2616）、欣天然（9918）、欣高（9931）等三檔也順勢漲停。

日央利率按兵不動！日圓小幅走貶 示警油價恐推升通膨

日本央行（BOJ）今（19）日最新公布貨幣政策決議，以8比1通過維持政策利率在0.75%不變，符合市場預期，同時釋出對通膨與能源價格的最新看法。日圓波動平緩，政策宣布當下日圓兌美元報價159.58小貶至159.7。

25萬人揪心！大盤拉回逾500點 00918暫貼息

受益人數達25.6萬人、季配息大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，昨（18）日收盤價23.68元，每股配發0.62元，今日除息參考價23.06元，受到大盤拉回逾500點拖累，00918以平低盤開出後，就呈現走低狀況，最低來到22.71元，暫時呈現貼息。

南寶配發18元現金股息！力拼今年營收創高 擴大半導體特化領域

南寶樹脂（4766）今（19）日召開2025年第四季法人說明會。南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拼今年營收再創新高。在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

大立光除息52元 盤中跌逾1%持續貼息

光學鏡頭龍頭大立光（3008）今日除息，每股配發現金股利52元，參考價為2388元，但早盤以2365元開出後即面臨賣壓，股價全程在平盤下震盪，一度下跌逾1%，持續呈現貼息走勢。