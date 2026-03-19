銀行法72條之2排除新青安　金管會：釋放1175億資金

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

新青安政策在去（2026）年九月之後不計入銀行法第72條之2限額，金管會統計，七家官股行庫（不含土銀）新青安排除金額約1175億元，承作比例自去年8月底的27.42%，下降至今（2026）年1月底26.87%，下降0.55個百分點，這等於釋放出更多房貸承作量能。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，但銀行端為了避免踩到3成「紅線」，內部都有自行管控機制，引發房貸荒連鎖反應，甚至連新青安撥貸也受到波及。

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因此政院拍板，去年九月之後新青安撥貸可不計入銀行法第72條之2的計算範圍，以解決年輕人向公股行庫申辦房貸限額問題。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至今年一月底，全體國銀的72條之2 平均值為25.29%，比起去年八月底的25.89%，減少0.6百分點，更進一步統計七大行庫的平均值今年一月底為26.87% ，較去年八月底的27.42%，減少0.55%，顯見新青安可不計入銀行法第72條之2的計算範圍，有助改善房貸荒。

張嘉魁指出，七家公股自去年九月到今年一月底，新青安排除額為1175億元，加計土銀之後合計達1563億元，購置住宅貸款餘額從去年八月的11兆3596億元，增加至今年一月底11兆5500億元，增加額1904億元，資金供給上相對充裕。

