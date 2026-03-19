快訊／船用燃油飆漲、老舊船舶開始出清　廢鐵價漲近兩成

▲目前舊船賣廢鐵價較伊朗戰爭爆發前提高約兩成。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

伊朗戰爭導致全球燃油價格飆升，也導致老舊船舶加速拆解，國內散裝船公司高階指出，散裝船多數都沒裝脫硫器，只能使用低硫油，以海岬型船來說，25年的老船正常航速一天耗油量約60噸，低齡船僅約40噸，今天新加坡低硫油售價1004.5美元，一天就差20,090美元，才會逼得老船出清。

另一方面因為伊朗戰爭，原物料高漲，鋼鐵價格也上漲，戰爭前每輕噸約370美元的售價，目前已經有443美元的成交價，上漲19.73%，船公司藉著這一波高廢鐵價，也趁機出售高齡船，過去一周已經有5艘散裝船、一艘貨櫃船賣廢鐵。

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今晚海岬型船現貨市場日租是26,892美元，油料由租家負擔，如果租的是老船，每日增加2萬美元支出，等於用船成本加高74%，老船自然是沒人要，不過因為成本偏高，加上碳排放計算，船隻都是採取減速航行，不會用正常航速操作。

伊朗戰爭讓原本已經處於邊緣位置的高油耗老舊散貨船，正加速被市場推向拆船廠。過去一周，市場上至少有5艘散貨船被報告出售拆解，另有一艘貨櫃船流入南亞拆船市場。這一變化，被不少業內人士視作老齡、高耗油運力開始加速出清的重要信號。

去年7月中法國船舶經紀公司發布的預測，去年全年散裝船的總拆解量很可能「遠低於」過去十年的年均水準155艘(每周2.97艘)，或將跌破1990年以來的最低紀錄。

本輪拆船潮中，最受關注的成交案來自日本航運巨頭商船三井(MOL)，旗下25年船齡，106,000載重噸的自卸式散裝船「Energia Centaurus」輪，出售給現金買家，隨後轉售至孟加拉拆解，成交價格約為418美元/輕噸，總價約819萬美元。

香港船東Ping On Enterprises旗下173,000載重噸海岬型散裝船「Jin Jiang」輪，據報已按交付拆船(delivered basis)方式出售，成交價格約為443美元/輕噸，總價約943萬美元。該輪最終將前往孟加拉國拆解。

業界評估，這一輪由戰爭、能源和效率共同推動的「老船出清」，或許才剛剛開始，如果老船出清的夠，對於未來散裝船運市場運費走向會有很大助益。