ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／船用燃油飆漲、老舊船舶開始出清　廢鐵價漲近兩成

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲目前舊船賣廢鐵價較伊朗戰爭爆發前提高約兩成。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

伊朗戰爭導致全球燃油價格飆升，也導致老舊船舶加速拆解，國內散裝船公司高階指出，散裝船多數都沒裝脫硫器，只能使用低硫油，以海岬型船來說，25年的老船正常航速一天耗油量約60噸，低齡船僅約40噸，今天新加坡低硫油售價1004.5美元，一天就差20,090美元，才會逼得老船出清。

另一方面因為伊朗戰爭，原物料高漲，鋼鐵價格也上漲，戰爭前每輕噸約370美元的售價，目前已經有443美元的成交價，上漲19.73%，船公司藉著這一波高廢鐵價，也趁機出售高齡船，過去一周已經有5艘散裝船、一艘貨櫃船賣廢鐵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今晚海岬型船現貨市場日租是26,892美元，油料由租家負擔，如果租的是老船，每日增加2萬美元支出，等於用船成本加高74%，老船自然是沒人要，不過因為成本偏高，加上碳排放計算，船隻都是採取減速航行，不會用正常航速操作。

伊朗戰爭讓原本已經處於邊緣位置的高油耗老舊散貨船，正加速被市場推向拆船廠。過去一周，市場上至少有5艘散貨船被報告出售拆解，另有一艘貨櫃船流入南亞拆船市場。這一變化，被不少業內人士視作老齡、高耗油運力開始加速出清的重要信號。

去年7月中法國船舶經紀公司發布的預測，去年全年散裝船的總拆解量很可能「遠低於」過去十年的年均水準155艘(每周2.97艘)，或將跌破1990年以來的最低紀錄。

本輪拆船潮中，最受關注的成交案來自日本航運巨頭商船三井(MOL)，旗下25年船齡，106,000載重噸的自卸式散裝船「Energia Centaurus」輪，出售給現金買家，隨後轉售至孟加拉拆解，成交價格約為418美元/輕噸，總價約819萬美元。

香港船東Ping On Enterprises旗下173,000載重噸海岬型散裝船「Jin Jiang」輪，據報已按交付拆船(delivered basis)方式出售，成交價格約為443美元/輕噸，總價約943萬美元。該輪最終將前往孟加拉國拆解。

業界評估，這一輪由戰爭、能源和效率共同推動的「老船出清」，或許才剛剛開始，如果老船出清的夠，對於未來散裝船運市場運費走向會有很大助益。

關鍵字： 船用燃油飆漲老舊船舶出清廢鐵.漲近兩成

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【我沒你這種主人！】5天沒見的倉鼠不給摸還一臉超嫌棄XD

推薦閱讀

快訊／利率連8凍！房市管制小鬆綁　自然人第2戶房貸升至6成

快訊／利率連8凍！房市管制小鬆綁　自然人第2戶房貸升至6成

央行今（19）日公告最新利率決策結果，定調連續8季維持不變，第7次選擇性信用管制持續執行，但小幅放寬房貸授信門檻，自然人第2戶核貸由鑑價5成拉高到6成，另將緊盯中東情勢對油價影響。

2026-03-19 16:44
油價衝擊！央行調高今年CPI預測值1.8%　逼近通膨警戒線

油價衝擊！央行調高今年CPI預測值1.8%　逼近通膨警戒線

受中東戰爭油價走高影響，中央銀行今日舉行2026年第1季理監事會議，決議上修今年（2026年）消費者物價指數（CPI）年增率預測值至1.8%，核心CPI年增率預測值也上調至1.75%，調高後預測值後仍在2%通膨警戒線內。

2026-03-19 17:23
快訊／外資落跑！大砍台股909億　史上第8名

快訊／外資落跑！大砍台股909億　史上第8名

國際油價蠢動每桶漲到百美元，聯準主席鮑爾最新談話偏向鷹派，美股四大指數收黑，今（19）日台股大跌逾600點，外資重砍909.47億元，創下歷史第八大賣超金額，三月以來，外資合計賣超金額6801億元。

2026-03-19 16:09
鋼品盤價大調漲！　中鋼宣布4月報價每噸最多提高1200元

鋼品盤價大調漲！　中鋼宣布4月報價每噸最多提高1200元

全球經濟復甦、中東戰火壓力升高，國際鋼價走揚，中鋼（2002）今（19）日公告全面調漲4月、今年第2季鋼品盤價全面調漲，每噸最少漲1000元，最多調高1200元，大宗底材熱軋創16個月最高漲幅，高於市場原先預期。

2026-03-19 15:47
記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」　處置首日尷尬飆漲停

記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」　處置首日尷尬飆漲停

美國聯準會（Fed）未發動降息全球股市震盪，台股回檔500點但記憶體今（19）日持續走自己的路，包括旺宏（2337）、威剛（3260）、廣穎（4973）盤中聯袂刷新天價，其中旺宏已連拉5根漲停，威剛今日拼出連4個交易日亮燈，廣穎已連續9個交易日漲停。

2026-03-19 12:09
油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻　8檔刷漲停

油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻　8檔刷漲停

伊朗的大型天然氣田遇襲，轉向攻擊卡達、沙烏地阿拉伯等石油生產設備還以顏色，國際油價波動加劇，布蘭特原油期貨大漲近4%，每桶來到107美元，西德州原油價格逼近百美元，帶動塑化類股漲勢，台聚集旗下華夏（1305）、台達化（1309）、台聚（1304）、亞聚（1308）四檔同登漲停價位，連EG（乙二醇）東聯急拉漲停，油電燃氣股山隆（2616）、欣天然（9918）、欣高（9931）等三檔也順勢漲停。

2026-03-19 11:08
日央利率按兵不動！日圓小幅走貶　示警油價恐推升通膨

日央利率按兵不動！日圓小幅走貶　示警油價恐推升通膨

日本央行（BOJ）今（19）日最新公布貨幣政策決議，以8比1通過維持政策利率在0.75%不變，符合市場預期，同時釋出對通膨與能源價格的最新看法。日圓波動平緩，政策宣布當下日圓兌美元報價159.58小貶至159.7。

2026-03-19 11:04
25萬人揪心！大盤拉回逾500點　00918暫貼息

25萬人揪心！大盤拉回逾500點　00918暫貼息

受益人數達25.6萬人、季配息大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，昨（18）日收盤價23.68元，每股配發0.62元，今日除息參考價23.06元，受到大盤拉回逾500點拖累，00918以平低盤開出後，就呈現走低狀況，最低來到22.71元，暫時呈現貼息。

2026-03-19 10:28
南寶配發18元現金股息！力拼今年營收創高　擴大半導體特化領域

南寶配發18元現金股息！力拼今年營收創高　擴大半導體特化領域

南寶樹脂（4766）今（19）日召開2025年第四季法人說明會。南寶表示，雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，然在鞋材業務可望重回成長軌道，持續開發新產品與應用下，仍力拼今年營收再創新高。在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。

2026-03-19 15:47
大立光除息52元　盤中跌逾1%持續貼息

大立光除息52元　盤中跌逾1%持續貼息

光學鏡頭龍頭大立光（3008）今日除息，每股配發現金股利52元，參考價為2388元，但早盤以2365元開出後即面臨賣壓，股價全程在平盤下震盪，一度下跌逾1%，持續呈現貼息走勢。

2026-03-19 10:16

讀者迴響

熱門新聞

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

10檔「抓去關」新名單　記憶體、低軌衛星、散熱飆股全上榜

快訊／利率連8凍！房市管制小鬆綁　自然人第2戶房貸升至6成

台積電能買嗎？ 分析師勸退「真正甜甜價還沒到」

記憶體4檔逆勢刷天價！旺宏「大哥關不住」　處置首日尷尬飆漲停

半導體挫咧等！伊朗衝突拖長　惠譽警告：氦氣供應風險升溫

下週油價估漲4.5元以上　持續凍漲？中油語帶保留

美光財報「超預期」股價卻重挫　原因曝光

快訊／外資落跑！大砍台股909億　史上第8名

油價飆上百美元！台聚集團四寶領攻　8檔刷漲停

快訊／台股收盤大跌658.9點　台積電跌55元收最低1850

5檔「抓去關」新名單　記憶體旺宏、載板股欣興雙雙上榜

外資大砍逾900億元　強力回補力積電6.7萬張

鋼品盤價大調漲！　中鋼宣布4月報價每噸最多提高1200元

台股當心！日股重挫逾1500點　韓股殺3%

台股交易改1股制？金管會鬆口

台積電下跌35元至1870　台股下跌518點至33888

美軍參戰台股反應大不同！　外資：有AI、半導體短空長多

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應
方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

方志友楊銘威苦撐11年爆離婚　懷孕被嫌胖仍護夫「跟雙子座認真就輸了」　重選新郎竟是辣個男人

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

程序委員會直接不表決！　翁曉玲：比照民進黨過去做法

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

南港建案工安意外！　工人「19F直墜B5」軀幹斷裂慘死

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366