馬士基指定波灣兩地還櫃、違者加收費用　他航能否比照看提單條款

▲馬士基指定兩個波斯灣還櫃地點，違者要加收費用。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

丹麥馬士基航運近日通知客戶，中東波斯灣地區空箱還櫃限定兩個指定地點，包括阿曼的薩拉拉港(Salalah)與紅海的吉達港，否則須加收600至3000美元不等費用。他航是否能比照辦理，業界高階表示，這要看提單條款是否有針對戰爭或不可抗力因素訂出相關條文。

一般交櫃地點就是還櫃地點，但是如果託運人自費將貨櫃運到內陸，船公司在內陸點有攬到貨，會接受出託運人在內陸點還櫃，對於馬士基這次會提出不同點還櫃要求，違反還要加收費用，業界估計是該公司提單條款上訂有但書。

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馬士基在公告中稱：「鑒於荷莫茲海峽及其周邊海域航行和港口作業形勢不斷變化，為了保障我方船舶、船員及貴方貨物的安全，馬士基正在實施臨時空箱返還安排：即日起至另行通知，對於現有和新的進口到阿聯酋、卡達、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯(朱拜勒)、伊拉克和阿曼(杜庫姆)的貨物，以往正常的就近還櫃堆場將不再接收空櫃。」

根據馬士基的最新要求，所有空箱只能歸還到兩個指定港口堆場，包括荷莫茲海峽外的阿曼阿曼薩拉拉、沙烏地的吉達港。

馬士基還在通知中強調，目前阿曼蘇哈爾港(Sohar)僅接受在阿曼卸貨客戶的空箱，約旦亞喀巴港(Aqaba)僅接受在伊拉克卸貨的客戶的空箱。

有關空櫃的處理問題，因為全球各航線雙向貨載不均衡，空櫃運輸一直佔船公司頗高的營運支出，韓國海洋通訊社報導指出，空貨櫃搬遷規模在過去7年中從每月300萬箱(20呎櫃)增加到450萬箱，增長了約50%。

海運分析機構Sea-Intelligence根據CTS(Container Trade Statistics)數據，海運空櫃佔裝載量的比例從疫情前的22%增加到今年1月的28%。以TEU-mile為基準，空貨櫃的比重從疫情前的32%躍升至目前的42%。