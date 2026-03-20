清大「校務基金」12年5000萬賺到48億　背後操盤手曝光

▲清大校務基金繳出連續11年正報酬且獲利超過15億元的好成績，背後靈魂人物是計量財務金融系教授林哲群。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在波動劇烈的金融市場中，能長期穩定獲利的投資組合並不多見，更別說連續多年維持正報酬。清華大學校務基金（永續基金）自2014年投入市場以來，不僅11年未曾出現年度虧損，資產規模更從最初的5千萬元成長至48億元。這份亮眼成績單的背後，是一套嚴謹的制度與紀律，也是一位學者操盤手的長期投資哲學。

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從5,000萬到48億元、連續11年維持正報酬…這是清華大學校務基金（永續基金）的成績單，值得一提的是，這樣的好表現讓不少專業基金經理人也想一窺究竟；由於法人紛紛請益，2020年清大甚至為此舉辦了一場交流會。

▲清大校務基金穩健成長，更賺進數座教學大樓的經費來源。（翻攝清大招生策略中心臉書粉專）

力求穩定 嚴格選標的

自從2014年正式投入市場以來，校務基金不僅未曾出現年度虧損，且已實現年化平均報酬率達7％，截至去年止已為學校創造超過15億元收益，賺進數座教學大樓的經費來源。而幕後功臣就是校務基金操盤人、清大計量財務金融系教授林哲群。

「市場好的時候，我們不會是最亮眼的；但市場大跌時，我們一定在前段班。」對林哲群而言，基金管理的核心並不是追求短期高報酬，而是確保資金長期穩定成長，「教育是百年樹人的工作，校務基金的錢一分都不能少，更不能承受歸零風險。」

由於校務基金在制度上不能放空、不能操作反向ETF、不用贖回，因此所有風險控管都在「選股」階段完成。「關鍵不在押對方向，而是一套選股與風險管理機制。」林哲群表示，校務基金的篩選機制相對複雜，但只要抓住其中幾個重點，也足夠一般投資人所用。

三道濾網 篩出好品質

第一道濾網是「市值門檻」。基金只挑過去3年市值穩定維持在台股前一百名的公司，確保企業具備產業龍頭地位與長期競爭力。

第2道濾網是「殖利率排序」。在市值百大企業中，依股利殖利率高低排序，只保留前60％的公司。林哲群認為，即使市場行情不好，體質穩健的公司還是能發放股利，能為基金帶來穩定現金流。

第3道濾網則是「交易量門檻」。入選企業市場成交量必須同時位於前50名，以確保資產具有良好流動性。這項條件看似簡單，但在大型資金管理上卻格外重要，因為遇到市場劇烈波動，基金必須能在短時間內完成部位調整。

除上述條件外，林哲群也非常重視投資報酬的「品質」。在他的研究模型中，最重要指標之一是夏普值（Sharpe Ratio），也就是單位風險所帶來的超額報酬。以台積電近1年的夏普值為例，達到2以上，代表報酬成長速度遠高於風險增加，屬於高品質資產。反之，一些傳統產業殖利率雖有4至5％，但夏普值為負值，代表報酬低於無風險利率，林哲群認為：「這種投資標的就應該捨棄。」

另外，林哲群還透過Beta值（風險係數，反映資產波動程度）控制整體投資組合的市場敏感度。他要求基金整體Beta值必須小於一，確保在市場下跌時，基金跌幅能小於大盤。

堅守原則 震盪不驚慌

透過重重關卡篩選，基金的持股組合通常集中在少數大型權值股。翻開清大校務基金近期持股，包括台積電、鴻海、聯發科、兆豐金、中信金、玉山金、國泰金、中華電信與台灣大等企業。「我們的持股不多，但每一檔都經得起長期考驗。」林哲群說。基金的資產配置也長期維持在個股3成、股票或債券型ETF 3成、現金2成，剩下的2成則彈性運用，資產動態調整。

▲林哲群說，校務基金的獲利關鍵不在於押對方向，而是一套選股與風險管理機制。

其實教務基金成立12年以來，經歷數次重大股災與考驗，回顧最驚險時刻，林哲群坦言就發生在基金成立初期。2014年11月基金正式運作後，進場不到8個月，就遇上2015年中國股災，當時金融市場劇烈震盪，帳面連續12個月呈現負報酬。

▲金控龍頭國泰金是清大校務基金連續持有3年以上的標的。

「教授真的會操盤嗎？」「如果虧錢誰負責？」這些疑問在行政會議中不時出現。林哲群回憶，一次在行政大樓搭電梯時，遇到時任校長賀陳弘，在電梯門即將關上時，校長轉頭關心問了一句：「還有機會嗎？」林哲群當下沒有任何猶豫，回答：「有，請放心！」

▲台積電也是清大校務基金的重要持股，去年底投資淨額超過8億元。

這句回答並非來自信心喊話或直覺，而是來自對制度的信任。林哲群以國際典範—哈佛大學校務基金為例強調：「真正能穿越景氣循環的並不是頻繁調整策略，而是對既有投資邏輯的長期堅持。」因為堅持，所以就算外界壓力爆棚，林哲群依然選擇在市場低點加碼，「當時帳上只剩一成現金。」他苦笑說。直到2016下半年市場回穩，基金單年收益突破2,000萬元，報酬率達9.5％，這才讓質疑聲逐漸消失。

同事ST說，林哲群最常講的一句話是「不要為了創造績效而交易」，原因在於交易本身不會創造價值，真正重要的是資產配置與長期紀律。同事Sylvia也表示，林哲群總是在決策過程中承擔起責任，而且對股票長期價值與短期波動有清楚認知，團隊才能維持長期而穩定的紀律。

操盤基金 長期耐力賽

25年前，擁有美國財務管理博士學位的林哲群返台，清大成為他學術生涯的起點。憑藉在EMBA與MBA課程中，學生對其教學嚴謹的好口碑，當清大2012年開始規劃校務基金投資制度時，校方第一時間便邀請他參與制度設計。

林哲群回憶，當時推動過程並不輕鬆，為了讓校內理解投資機制，他參與無數場校務會議，反覆解釋基金運作邏輯與風險控管。2014年基金正式進場時，他順勢成為操盤手；當年賀陳弘還特地將基金第一張成交單存入校史館，象徵清大投資制度的起點。

▲林哲群說，校務基金的錢一分都不能少，面對空頭市場也一樣。

有趣的是，這位在校內管理數10億元資金的操盤手，回到家後卻展現完全不同的一面。談到個人或家庭理財，他笑說：「家裡的投資，都是聽太太的。」原來太太在金融業工作，專業背景不輸林哲群，夫妻倆和2個女兒平時在家裡偶爾也會討論市場變化，但林哲群大多選擇當聽眾。「我雖然教財金，但住在『女生宿舍』裡，支持最重要，少出意見，家庭比較和諧。」

或許正是這種在市場中保持理性、在生活中保有柔軟的性格，使林哲群能在投資市場長期維持冷靜。對他而言，投資從來不是一場比爆發力的短跑，而是需要紀律與耐心支撐的長期賽局。



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