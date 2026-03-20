快訊／台積電漲20元至1870　台股大漲近300點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股19日多收黑但跌幅收斂，台股今（20日）以上漲30.17 點、33719.85點開出，小幅反彈走高，指數上漲299.50點來到33989.18點。。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1860元，漲幅0.54％，後再走高漲至1870元；鴻海（2317）下跌1.5元至203.5元；聯發科（2454）上漲5元至1685元；廣達（2382）下跌0.5元來到286元；長榮（2603）上漲0.5元至218元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌203.72點或0.44％，收在46021.43點；標準普爾500指數下跌18.21點或0.27％，收6606.49點；那斯達克指數下跌61.73點或0.28％，收在22090.69點；費城半導體指數上漲68.17點或0.87％，收7863.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 46021.43 ▼203.72 ▼0.44% S&P500 6606.49 ▼18.21 ▼0.27% NASDAQ 22090.69 ▼61.73 ▼0.28% 費城半導體指數 7863.3 ▲68.17 ▲0.87%

資料來源：證交所