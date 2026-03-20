快訊／台積電漲20元至1870　台股大漲近300點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
美股19日多收黑但跌幅收斂，台股今（20日）以上漲30.17 點、33719.85點開出，小幅反彈走高，指數上漲299.50點來到33989.18點。。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1860元，漲幅0.54％，後再走高漲至1870元；鴻海（2317）下跌1.5元至203.5元；聯發科（2454）上漲5元至1685元；廣達（2382）下跌0.5元來到286元；長榮（2603）上漲0.5元至218元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌203.72點或0.44％，收在46021.43點；標準普爾500指數下跌18.21點或0.27％，收6606.49點；那斯達克指數下跌61.73點或0.28％，收在22090.69點；費城半導體指數上漲68.17點或0.87％，收7863.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|46021.43
|▼203.72
|▼0.44%
|S&P500
|6606.49
|▼18.21
|▼0.27%
|NASDAQ
|22090.69
|▼61.73
|▼0.28%
|費城半導體指數
|7863.3
|▲68.17
|▲0.87%
資料來源：證交所
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