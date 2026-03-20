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2月大盤刷新高　國泰金調查：台股樂觀、風險偏好指數雙升

▲▼國泰金,國泰,國泰世華。（圖／國泰提供）

▲國泰金3月調查，台股樂觀、風險偏好指數雙升。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2月台股明顯走升，上攻3萬5千點，市場對於AI前景樂觀看待，且期待NVIDIA（輝達）於法說會釋出正面展望，國泰金3月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高。

國發會最新公布的1月景氣對策信號續呈紅燈，領先及同時指標持續上升，反映景氣仍呈穩健成長，國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數上升至18.2，展望樂觀指數回升至5.1，大額消費意願指數上升至16，耐久財消費意願指數回升至-6.8。

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主計總處於今（2026）年2月13日預估台灣今年經濟成長率7.71%，通貨膨脹率1.68%，國泰金調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為6.54%，有59%的民眾認為，今年經濟成長率會高於6%；而民眾對於今年平均通膨預期值為2.16%，有51%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

國泰金調查結果，約63%的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於2%，其中28%民眾預期將大於3%；另外，31%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%，而有7%的民眾則認為一年以後通膨將在1%以下。

各有28%民眾認為未來一年物價漲跌主要受到民生消費品價格及進口原物料價格影響，另有21%民眾認為經濟景氣是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

關鍵字： 標籤:台股經濟成長通膨投資信心國泰金

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