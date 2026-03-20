美系外資記憶體股首選改推旺宏　唱衰南亞科、華邦電調降評等　

▲台股、示意圖（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體股今（20日）成台股殺盤重心，美系外資出具最新報告指出，因DDR4報價漲幅收斂、中國記憶體大廠長鑫擴產、力積電（6770）搶進為由，降評DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）目標價，同時將首選標的由華邦電改為旺宏（2377），重申愛普（6531）「加碼」評等。

美系外資表示，DDR4 8Gb合約價從2025年2月1.35美元，飆升至2026年2月11.5美元，年增率達752%，但觀察實際需求卻發現，3C產品需求開始明顯縮減，預估DDR4漲勢趨緩下，最快下半年相關業者漸失訂價權；另長鑫擴產中，力積電也可能導入1y甚至1z製程於DDR4，並於2027年上半年開始放量，預期供需可能開始收斂，價格可能從2027年下半年開始下跌。

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目前南亞科及華邦電本淨比（P/B）處於歷史高位，美系外資預估股價上漲空間有限，決定同步調降評等及與目標價；其中南亞科評等由原先「加碼」調降至「中立」，目標價由348降至298元；華邦電評等由原先「加碼」調降至「中立」，目標價由155降至140元。

至於Flash，MLC、TLC漲幅放大，下半年可能缺貨，預估供需缺口高達40%，預估全球2GB至64GB NAND產能幾乎消失，客戶庫存大約僅能支撐6至9個月，預估MLC與傳統TLC價格年今年將上漲超過200%。

美系外資除調高旺宏目標價，同時將首選標的由原先的華邦電轉為旺宏，將華邦電從首選投資標的名單移除。旺宏目標價由121元調高至202元，同時重申愛普(6531) 「加碼」評等，目標價由555元調高至700元。

