記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息　旺宏創高

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體短多下車，拖累今（20）日威剛（3260）除息表現，每股配發17元，昨日收盤價為525元，除息參考價為508元，股價上攻516元，下殺翻黑觸及457.5元跌停價，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）也一度跌停，分盤交易處置旺宏（2337）股價更是大幅震盪，上衝170元歷史新高，漲幅8.28%，之後殺到盤下145元，跌幅7.64%，又拉回到盤上。

威剛去年每股稅後盈餘（EPS）23.18元，年增151%，每股配發17元現金股息，受惠AI資料中心建置、企業級儲存需求升溫，全球DRAM與NAND Flash市場仍處於供給偏緊狀態，所公布今（2026）年一月EPS達11.09元，法人預估，今年全年EPS可望破百元大關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

股價反映獲利成長，威剛股價從3月初262.5元附近，直攻到昨日除息前525元新高，不到一個月股價漲幅達一倍，漲多股價進入震盪期。

記憶體缺貨可望延續今年一整年，隨著後續產能開出，供需開始收斂，外資預估明（2027）年下半年價格有下跌壓力，華邦電（2334）、南亞科（2408）遭降評，然而MLC與傳統TLC NAND供給不足，終端庫存低，今年下半年可能出現更嚴重缺貨，預期MLC、 TLC價格今年報幅超過200%，因此調升旺宏（2337）目標價至202元。

土洋法人相繼看多旺宏今年營運，股價頻創下歷史新高價位，由於波動劇烈且漲幅過大，遭證交所列為處置股，處置期間為自昨（19）日起至4月1日止，今日走勢呈現多空激戰格局。