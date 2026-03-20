黃仁勳談AI風險！科技領袖「可警告不用嚇人」　別渲染恐懼情緒

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳近日表示，科技領導者在談論人工智慧（AI）風險時，應保持審慎，避免過度渲染恐懼情緒，否則恐反而拖累技術發展速度，甚至影響美國國家競爭力。

根據《彭博社》報導，黃仁勳是在回應關於Anthropic與五角大廈合約爭議時作出上述表示。他指出，「提醒（warning）是好事，但嚇人（scaring）就不太好，因為這項技術對我們太重要了。」

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他進一步說明，自己認為美國在AI領域最大的國安風險，不是技術本身，而是社會因恐懼、憤怒或偏執情緒，導致採用速度落後競爭對手。

Anthropic為NVIDIA重要客戶之一，其開發的Claude聊天機器人廣受關注。不過該公司近期與美國政府關係緊張，起因於執行長Dario Amodei堅持在合約中加入限制條款，包括禁止其AI產品用於美國國內監控及全自動武器。此舉引發Pentagon不滿，Donald Trump政府更將Anthropic列為供應鏈風險，並著手將其排除於政府合作之外，雙方目前已進入司法攻防。

儘管如此，黃仁勳對Anthropic前景仍抱持樂觀態度，甚至預測其營收在2030年前有機會突破1兆美元，並認為Amodei對公司成長預估仍偏保守。

黃仁勳也強調，業界應避免將AI描述為具備意識或威脅性的存在。他指出，「AI不是生物、不是外星人，也沒有意識，它就是電腦軟體。」若對尚無證據的極端風險過度渲染，反而可能造成更大傷害。

此外，黃仁勳也談及台灣議題。他呼籲美國在處理與中國關係時應保持克制，「不要挑釁」，並指出應推動AI供應鏈多元化，除台灣外，也可擴展至南韓、日本及美國本土。

他強調，美國應加速再工業化，同時肯定台灣在半導體領域的關鍵角色，並表示台灣工程實力已在台積電亞利桑那州設廠過程中展現，「值得我們的友誼與支持」。