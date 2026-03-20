雙北最夯10大捷運站房價出爐　忠孝復興最貴、西門板橋7字頭

記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息 旺宏創高

記憶體短多下車，拖累今（20）日威剛（3260）除息表現，每股配發17元，昨日收盤價為525元，除息參考價為508元，股價上攻516元，下殺翻黑觸及457.5元跌停價，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）也一度跌停，分盤交易處置旺宏（2337）股價更是大幅震盪，上衝170元歷史新高，漲幅8.28%，之後殺到盤下145元，跌幅7.64%，又拉回到盤上。

「股后」穎崴股價狂飆漲停 8000大關在望

台股今（20日）上下震盪，股王信驊（5274）休息拉回至12000元以下，股后穎崴（6515）持續飆天價，今早上近11點20分前後衝達漲停價7930元鎖死，下周有機會朝8000元關卡挺進。

黃仁勳談AI風險！科技領袖「可警告不用嚇人」 別渲染恐懼情緒

輝達執行長黃仁勳近日表示，科技領導者在談論人工智慧（AI）風險時，應保持審慎，避免過度渲染恐懼情緒，否則恐反而拖累技術發展速度，甚至影響美國國家競爭力。

美系外資記憶體股首選改推旺宏 唱衰南亞科、華邦電調降評等

記憶體股今（20日）成台股殺盤重心，美系外資出具最新報告指出，因DDR4報價漲幅收斂、中國記憶體大廠長鑫擴產、力積電（6770）搶進為由，降評DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）目標價，同時將首選標的由華邦電改為旺宏（2377），重申愛普（6531）「加碼」評等。

33萬人揪心！00713平盤震盪填息溫吞 股息4／14入帳

受益人數33.5萬人、採季配息元大台灣高息低波（00713）於今（20）日除息，每股配發0.78元，與前一季配息持平，昨（19）日收盤價為52.5元，除息參考價51.72元，近期大盤震盪整理，00713元股價在51.7元平盤附近盤旋，此次配息預計將於4月14日入帳。

2月大盤刷新高 國泰金調查：台股樂觀、風險偏好指數雙升

2月台股明顯走升，上攻3萬5千點，市場對於AI前景樂觀看待，且期待NVIDIA（輝達）於法說會釋出正面展望，國泰金3月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高。

女生不愛玩股「只會定期定額？」一票搖頭 曝男女差異：低調賺

近年來ETF成為台灣投資人新寵，對股市新手、小資族來說，的確是高CP值的賺錢方式，不僅成本低、風險低，還不用花心思鑽研。就有網友指出，發現身邊很多女生朋友，大多都是買定期定額，或是定存，通常會盯盤的都是男生。對此，網友直呼「身邊很多女生朋友也有股票投資，只是比較低調。」

快訊／台積電漲20元至1870 台股大漲近300點

美股19日多收黑但跌幅收斂，台股今（20日）以上漲30.17 點、33719.85點開出，小幅反彈走高，指數上漲299.50點來到33989.18點。

股價高不代表規模大？每天看盤卻不懂「市值」 股市常見混淆詞彙破解

在投資資訊爆炸的時代，許多投資人每天打開股票APP追蹤行情，但對於頻繁接觸的股市術語，卻往往陷入「聽過卻沒懂過」的窘境。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，深入解析多個常見投資名詞。

泓德能源北海道儲能案場 完成54億日圓融資

泓德能源（6873）宣布，旗下日本北海道Helios 50MW系統用儲能案場已完成近新台幣10.9億元（54億日圓）專案融資。本次融資由日本野村資本投資與野村證券協助安排，以綠色專案債券形式募集資金，為日本首例以系統用儲能資產為基礎的綠色專案債券。