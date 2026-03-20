雙北最夯10大捷運站房價出爐　忠孝復興最貴、西門板橋7字頭

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）
財經中心／綜合報導
根據台北捷運統計，捷運站「台北車站」一年內進出站人次破億，不過房產專家曝光，台北車站旁房價平均單價84萬元，竟然還不是捷運線上的最高價！永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，最新影片公開了雙北捷運人潮最多的前十名站點房價。
根據台北捷運數據，過去一年內旅運量最夯的前十名捷運站，依序是台北車站、西門、市政府、中山、忠孝復興、板橋、南京復興、新埔、松江南京與忠孝新生站。房價最高的捷運站點為忠孝復興站，最近一年的平均單價達111.7萬元。
影片指出，如果追求的是「交通便利、生活機能以及合理負擔」的房屋產品，則可以考慮西門、板橋與新埔捷運站，平均單價大約7字頭，性價比更吸引人。（若想看完整版房價分析，可點擊影片連結看完整版：https://www.youtube.com/shorts/13o-GQg-66E ）
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