女生不愛玩股「只會定期定額？」一票搖頭　曝男女差異：低調賺

▲身邊女生朋友大多只買定存或定期定額。（圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來ETF成為台灣投資人新寵，對股市新手、小資族來說，的確是高CP值的賺錢方式，不僅成本低、風險低，還不用花心思鑽研。就有網友指出，發現身邊很多女生朋友，大多都是買定期定額，或是定存，通常會盯盤的都是男生。對此，網友直呼「身邊很多女生朋友也有股票投資，只是比較低調。」

女生投資較保守？



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有網友在PTT發文，平時會和朋友聊股票或產業趨勢，但互動過程中注意到，身邊女性朋友多半選擇定存或定期定額作為主要投資方式，較少討論盤勢變化、籌碼資訊或短線操作。

他觀察到，真正會長時間盯盤、研究市場細節的人，男性比例似乎較高，「是因為女生投資傾向比較保守穩定嗎？還是大家其實都默默在賺，只是沒表現出來而已？」

貼文一出，網友表示，「不是比例少，是大比例慘賠不敢講出來而已」、「只是女生不會像男的一直把賺多少掛在嘴上，她們多半分享生活、健身、美容」、「感覺只是不會大談投資而已」、「我認識很多女生投資都很低調，大概是女生比較會保護自己，不會亂炫」、「玩股票本來就沒有姓別的問題，有些人就是默默的進行」。

網友點出關鍵，只是男生的話題大多圍繞著股票，「男的比較喜歡聊啊，多數是帶有炫耀意味」、「男生話題匱乏，除了股票、房子就沒東西可以講了」、「只是沒有像男生喜歡到處說而已」、「只是女生聊天有別的話題會優先說，投資理財不是主要話題」。