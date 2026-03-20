快訊／台股收盤跌145.8點　台積電跌10元至1840

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（20日）開高走低，加權指數終場大跌145.8點，以33543.88點作收，跌幅0.43％，成交量9661.33億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲30.17點開出，指數開高走低，盤中最高達33989.18點，最低33379.24點，終場收在33543.88點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1840元，跌幅0.54％；鴻海（2317）下跌2元至203元；聯發科（2454）上漲20元至1700元；廣達（2382）下跌3元來到283.5元；長榮（2603）下跌3.5元至214元。
今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲100元，漲幅10％；菱生（2369）上漲3.25元，漲幅10％；長廣（7795）上漲39.5元，漲幅9.99％；穎崴（6515）上漲720元，漲幅9.99％；昶昕（8438）上漲5.9元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌26元，跌幅10％；晶豪科（3006）下跌21.5元，跌幅9.91％；瑞軒（2489）下跌4.25元，跌幅9.91％；華邦電（2344）下跌12元，跌幅9.84％；宇瞻（8271）下跌20.5元，跌幅9.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|AES-KY（6781）
|1100.0
|▲100.0
|▲10.0％
|菱生（2369）
|35.75
|▲3.25
|▲10.0％
|長廣（7795）
|435.0
|▲39.5
|▲9.99％
|穎崴（6515）
|7930.0
|▲720.0
|▲9.99％
|昶昕（8438）
|65.0
|▲5.9
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|南亞科（2408）
|234.0
|▼26.0
|▼10.0％
|晶豪科（3006）
|195.5
|▼21.5
|▼9.91％
|瑞軒（2489）
|38.65
|▼4.25
|▼9.91％
|華邦電（2344）
|110.0
|▼12.0
|▼9.84％
|宇瞻（8271）
|188.0
|▼20.5
|▼9.83％
資料來源：證交所
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