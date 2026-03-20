快訊／台股收盤跌145.8點　台積電跌10元至1840

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（20日）開高走低，加權指數終場大跌145.8點，以33543.88點作收，跌幅0.43％，成交量9661.33億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲30.17點開出，指數開高走低，盤中最高達33989.18點，最低33379.24點，終場收在33543.88點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1840元，跌幅0.54％；鴻海（2317）下跌2元至203元；聯發科（2454）上漲20元至1700元；廣達（2382）下跌3元來到283.5元；長榮（2603）下跌3.5元至214元。

今天漲幅前5名個股為AES-KY（6781）上漲100元，漲幅10％；菱生（2369）上漲3.25元，漲幅10％；長廣（7795）上漲39.5元，漲幅9.99％；穎崴（6515）上漲720元，漲幅9.99％；昶昕（8438）上漲5.9元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為南亞科（2408）下跌26元，跌幅10％；晶豪科（3006）下跌21.5元，跌幅9.91％；瑞軒（2489）下跌4.25元，跌幅9.91％；華邦電（2344）下跌12元，跌幅9.84％；宇瞻（8271）下跌20.5元，跌幅9.83％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 AES-KY（6781） 1100.0 ▲100.0 ▲10.0％ 菱生（2369） 35.75 ▲3.25 ▲10.0％ 長廣（7795） 435.0 ▲39.5 ▲9.99％ 穎崴（6515） 7930.0 ▲720.0 ▲9.99％ 昶昕（8438） 65.0 ▲5.9 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 南亞科（2408） 234.0 ▼26.0 ▼10.0％ 晶豪科（3006） 195.5 ▼21.5 ▼9.91％ 瑞軒（2489） 38.65 ▼4.25 ▼9.91％ 華邦電（2344） 110.0 ▼12.0 ▼9.84％ 宇瞻（8271） 188.0 ▼20.5 ▼9.83％

資料來源：證交所