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中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊　面臨停滯性通膨

▲▼伊朗發射飛彈攻擊美國海軍位於巴林的「第五艦隊」服務中心，巴林首都麥納麥發生爆炸。（圖／路透）

▲中東衝突造成能源價格上漲，迫使全球經濟面臨停滯性通膨的供給衝擊。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

中東衝突及隨之而來的能源價格上漲，迫使全球經濟面臨停滯性通膨的供給衝擊；PIMCO（品浩） 經濟學家Tiffany Wilding直言將帶來4個主要影響層面，包括能源與食品價格上漲，導致實質所得縮水；供應鏈與貿易受到干擾；金融情勢緊縮；以及高度不確定性導致企業與消費者信心下滑。

Wilding表示，伊朗與中東地區的軍事衝突正逐漸縮減全球石油與天然氣的供給流動。這不僅對能源價格與短期通膨前景帶來顯著壓力，同時也引發了對各國能源進口依賴度及其經濟韌性的考驗。

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若伊朗衝突持續延宕，尤其是當能源基礎設施受損加劇、生產中斷，以及途經荷姆茲海峽的運輸受限時，全球經濟恐將面臨更長期的能源供給衝擊風險。

截至目前，市場反應更聚焦於通膨升溫風險及其對貨幣政策的影響。已開發市場經濟體的極短期利率已開始向反應央行升息的方向靠攏，伴隨著普遍走高的實質殖利率與趨平的利率曲線，這種種因素的交互作用下將使金融情勢收緊。

傳統上，央行傾向於淡化供給面衝擊的短期影響。然而，經歷了疫後的高通膨時期，大規模的供給衝擊可能導致通膨預期與薪資同步上調，進而引發更長久的通膨壓力。不過，與疫情剛結束、例如 2022 年俄烏戰爭開始導致能源價格飆漲時相比，當前各經濟體的處境已大不相同。

能源衝擊除了可能推升通膨外，也對經濟成長帶來下行風險，這對「能源淨進口國」而言尤為顯著。另一方面，即便美國已躍升為能源淨出口國，但考量到其勞動市場已逐步走弱，美國經濟似乎也變得更加脆弱。

各國央行在權衡「經濟成長與就業的下行風險」及「（可能是暫時性的）通膨飆升風險」後，或將得出結論「他們未必需要如市場預期般採取鷹派反應。」

PIMCO表示，儘管能源價格衝擊可能普遍推升各國的整體通膨率（Headline Inflation），但對 GDP 的實質影響將因各國的能源淨出口地位而異，可預期全球經濟成長動能將面臨下修。在已開發國家市場中，歐洲、英國與日本等能源進口國將面臨較大的成長下行風險；而加拿大與澳洲受惠於能源淨出口國地位，應有助於緩解實質所得受到的衝擊。

高油價與潛在的能源短缺也可能拖累全球製造業。亞洲的能源淨進口國已陸續出現製造業停工的現象。由於由中東原油提煉的石化產品是亞洲製造業（包含中國）的關鍵原料，在庫存有限的情況下，供應鏈恐面臨更廣泛的連鎖反應。


 

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