快訊／沃爾瑪等傳出美線長約價比去年多100美元　長約簽署全面展開

▲沃爾瑪傳出今年美國線長約價比去年高出100美元。（圖／unsplash）

記者張佩芬／台北報導

美國商務日報(JOC)報導，貨櫃船運亞洲-美國航線5月新年度長約，超大型直客沃爾瑪(Walmart)已經與6家船公司簽約，價格高於市場預期。超大型攬業A公司負責人指出，今年長約價原本是估會降，因為伊朗戰爭，沃爾瑪、好市多(Costco)、三星、LG等都簽在每大箱(40呎櫃)1650美元左右，高於去年的1500-1600美元。但B公司指出，三星、沃爾瑪簽的是1550美元，略低於去年。

A公司負責人指出，超大型直客原本在伊朗戰爭爆發前主張新年度長約要比去年低100美元，但因油價高漲，變成加高100美元，其他大型直客與攬貨公司估計簽在1700美元，一般直客與攬貨公司約簽在1850美元。

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超大型攬貨業B公司負責人則分析，三星與LG有韓國韓新遠洋支持，傳出原本協議今年美西線每大箱運價要簽1450美元，現在因價高漲，簽約價拉高到1550美元，可能緊急油料附加費(EBS)另計。

今年美國線長約協商因伊朗戰爭暫停，現因戰事不知會拖延到何時，船貨雙方已經重返談判桌，商務日報報導指出，沃爾瑪已與6家船公司敲定2026-2027年度長約，預計各大零售商將在下周簽署合約。

儘管已逾兩周的伊朗戰爭，後續持續時間和範圍尚不明朗，但船公司表示，大型零售商希望鎖定船舶運力。商務日報報導，兩位知情人士透露，做為美國最大的進口商，沃爾瑪已與其核心承運商完成了合約談判。

一位不願透露姓名的承運商高管告訴商務日報：「在過去六年中，我們已經有四年時間目睹了全球海運市場遭受的不可預測的衝擊。一些貨主意識到了這一點，並希望規避風險；他們提前簽署了合約，而且價格高於許多人的預期。」

這位高層補充道，由於供需波動性過大，近年來分析師的預測很少與實際情況相符。他表示，包括紅海航線改道、難以預測的美國關稅政策以及更多影響海運可靠性的極端天氣事件在內的地緣政治事件，已經開始改變一些託運人的想法。

這位高層說：「一些託運人已經意識到，為了節省幾美分的貨物成本而將承運人的價格壓低到遠低於盈虧平衡點，並不值得冒發生重大不可預測事件的風險。」

超大型攬貨業A公司負責人稍早就已指出，經過疫情，現在美國線長約已經沒有罰則，船公司與託運人都已經建立一套應對市場運價變化的對策，運價簽多少不重要，運價走高的時候，長約客要加價買艙，現貨價低於長約價時，長約客戶改走現貨價。