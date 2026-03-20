地緣政治升溫航運價格全線上揚　全球航運ETF迎三大關鍵利多





▲中東地緣政治緊張，短期推升航運價格與油輪、散裝、貨議價力。（圖／新興提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在美伊聯合軍事行動重創伊朗軍事設施後，伊朗對荷姆茲海峽採取「選擇性封鎖」，使能源與航運風險急遽升高，多數船舶受阻，但少量與伊朗關係較密切或經談判的船隻仍可通行，野村投信表示，亞洲航商在運價回升與貨主改道下迎來營運修復契機，短期推升航運價格與油輪、散裝、貨櫃的議價力，亞洲航商相對受惠；但同時存在供給擴張與地緣風險變化的雙面效應。

國際能源署指出，荷姆茲海峽通行量自戰前日均約2,000萬桶原油與油品驟降為「涓滴」，中東產油國被迫減產，成為史上最大的石油供應中斷；IEA會員已決議動用4億桶戰略儲油穩定市場，布蘭特油價一度逼近每桶120美元。在運價面，紅海與波灣風險帶動貨櫃即期價連續回升，承運商對中東相關航線加收戰爭與燃油附加費，印度與東南亞樞紐港口壅塞升溫，使歐洲線現貨價延續上行壓力。Xeneta並觀察到印度Nhava Sheva等轉運點壅塞率自危機前的15%攀升至逾五成，亞洲、歐洲主要航線的報價「方向一面倒向上」。

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野村全球航運龍頭息收 ETF基金（00960）經理人張怡琳針對油輸、散裝、貨櫃三大層面進行分析。

油輪：荷姆茲受限與戰風險保費飆升推高噸海里需求與即期租金，Clarksons 3月數據顯示VLCC日均獲利一度評估達歷史區間高點，市場在短期內維持「極度緊俏」。

散裝：專業研調機構預期2026年供需大致平衡且平均航程續增（如南大西洋至亞洲的礦石與鋁土運距），有利支撐運價；惟2027年新增船舶交付加速，景氣可能轉趨溫和。

貨櫃：短期受繞行好望角、港口壅塞與附加費支撐；但中長期仍須關注史上高檔的造船訂單與供給擴張，若中東與紅海航道正常化，釋放被吸納的運能恐壓抑報價。

整體而言，美伊戰火、荷姆茲海峽的選擇性封鎖與紅海局勢，使全球航運市場在地緣政治推動下形成強烈的短期利多，包括油輪因中東供應中斷與保費激增而租金飆升、散裝船受益於更長航程與供需相對穩定、貨櫃航運則在繞道好望角、港口壅塞與即期運價反彈下再度展現彈性，受惠於此，亞洲航商與航空／物流鏈同步改善，市場對航運資產的配置意願亦明顯升溫。

