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美超微高層遭起訴走私輝達GPU　公司聲明：全力配合調查

▲▼美商超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此美超微今日發布聲明表示，已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係，並強調會全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。

Supermicro目前獲悉，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室已針對三名公司之關聯個人對象，以及其涉嫌策劃違反出口管制法規之行為，進行公開起訴。
 
Supermicro表示，公司非本次之起訴對象。遭起訴之個人對象包括：公司業務發展資深副總裁暨董事會成員廖益賢、台灣區業務經理張瑞滄，以及承包人員孫廷瑋。Supermicro 已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係。
 
Supermicro表示，該對象在起訴內被指控之行為，已違反本公司之政策與法令遵循管控相關規範，包括規避出口管制法規。Supermicro致力建立並維持完善、穩固之法令遵循制度，並嚴格遵守所有美國出口與再出口之管制法令與規範。
 
Supermicro也表示，本公司全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。Supermicro 未被列為本次起訴之對象。

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關鍵字： 美超微

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