長榮航空強化佈局南臺灣　高雄至東京、澳門、上海航線放大機型

美超微高層遭起訴走私輝達GPU 公司聲明：全力配合調查

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此美超微今日發布聲明表示，已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係，並強調會全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。

記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息 旺宏創高

記憶體短多下車，拖累今（20）日威剛（3260）除息表現，每股配發17元，昨日收盤價為525元，除息參考價為508元，股價上攻516元，下殺翻黑觸及457.5元跌停價，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）也一度跌停，分盤交易處置旺宏（2337）股價更是大幅震盪，上衝170元歷史新高，漲幅8.28%，之後殺到盤下145元，跌幅7.64%，又拉回到盤上。

地緣政治升溫航運價格全線上揚 全球航運ETF迎三大關鍵利多

在美伊聯合軍事行動重創伊朗軍事設施後，伊朗對荷姆茲海峽採取「選擇性封鎖」，使能源與航運風險急遽升高，多數船舶受阻，但少量與伊朗關係較密切或經談判的船隻仍可通行，野村投信表示，亞洲航商在運價回升與貨主改道下迎來營運修復契機，短期推升航運價格與油輪、散裝、貨櫃的議價力，亞洲航商相對受惠；但同時存在供給擴張與地緣風險變化的雙面效應。

「股后」穎崴股價狂飆漲停 8000大關在望

台股今（20日）上下震盪，股王信驊（5274）休息拉回至12000元以下，股后穎崴（6515）持續飆天價，今早上近11點20分前後衝達漲停價7930元鎖死，下周有機會朝8000元關卡挺進。

黃仁勳談AI風險！科技領袖「可警告不用嚇人」 別渲染恐懼情緒

輝達執行長黃仁勳近日表示，科技領導者在談論人工智慧（AI）風險時，應保持審慎，避免過度渲染恐懼情緒，否則恐反而拖累技術發展速度，甚至影響美國國家競爭力。

美系外資記憶體股首選改推旺宏 唱衰南亞科、華邦電調降評等

記憶體股今（20日）成台股殺盤重心，美系外資出具最新報告指出，因DDR4報價漲幅收斂、中國記憶體大廠長鑫擴產、力積電（6770）搶進為由，降評DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）目標價，同時將首選標的由華邦電改為旺宏（2377），重申愛普（6531）「加碼」評等。

33萬人揪心！00713平盤震盪填息溫吞 股息4／14入帳

受益人數33.5萬人、採季配息元大台灣高息低波（00713）於今（20）日除息，每股配發0.78元，與前一季配息持平，昨（19）日收盤價為52.5元，除息參考價51.72元，近期大盤震盪整理，00713元股價在51.7元平盤附近盤旋，此次配息預計將於4月14日入帳。

2月大盤刷新高 國泰金調查：台股樂觀、風險偏好指數雙升

2月台股明顯走升，上攻3萬5千點，市場對於AI前景樂觀看待，且期待NVIDIA（輝達）於法說會釋出正面展望，國泰金3月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數反彈至35.3，風險偏好指數上升至31.7，再創調查以來新高。

美超微高層遭起訴！ 美股夜盤跌幅擴大至20%

美超微非法偷運輝達GPU 在19日遭美國司法部正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，美超微股價在夜盤最低跌至24.34美元，重挫逾20%。

兩大聯盟今調漲美線運價、實漲多少下周初分曉 SCFI微跌0.2%

原本僅有海洋聯盟宣布今(20)要調漲的美國線運價，因為船用燃油高漲，加上美國線長約議約中，卓越聯盟今日宣布跟進；超大型攬貨公司指出，目前美國線裝載率計約七成，本周船隻週四已經結關，下周一、二是新航班訂艙時間，實漲多少就會揭曉。上海航運交易所今(13)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.20%。