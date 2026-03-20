兩大聯盟今調漲美線運價、實漲多少下周初分曉　SCFI微跌0.2%

▲兩大海運聯盟都從今天開始調升美國線運價。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

原本僅有海洋聯盟宣布今(20)要調漲的美國線運價，因為船用燃油高漲，加上美國線長約議約中，卓越聯盟今日宣布跟進；超大型攬貨公司指出，目前美國線裝載率計約七成，本周船隻週四已經結關，下周一、二是新航班訂艙時間，實漲多少就會揭曉。上海航運交易所今(13)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.20%。

大型攬貨公司內部則分析，近期海運市場呈現區域分化走勢。美國線方面，船公司3/20-3/31現貨市場報價，美西每大箱(40呎櫃)約2200-2300美元，美東約3100-3200美元，但實際市場仍因部分航班裝載率不佳，持續有特價艙位釋出，美西1800美元、美東2400美元左右。

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整體來看，美國線運價較3月中旬上漲約300至600美元，但市場仍屬供過於求，合約談判進度偏慢，船公司仍持續嘗試推升運價。雙子聯盟則是本月底前美西每大箱收1565美元。

歐洲線3/13-3/19每大箱約在2200至2400美元，3/20-3/31預計收2700至2800美元，但實際還是要看市場需求而定。

今日SCFI報1706.95點，上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1636美元，上漲18美元，漲幅0.99%；地中海線每箱2784美元，上漲118美元，漲幅4.43%；美西線每大箱2054美元，下跌159美元，跌幅7.07%；美東每大箱2922美元，下跌189美元，跌幅6.08%。

波斯灣線每箱運價3324美元，上漲104美元，漲幅3.11%，南美線(桑托斯)每箱運價2457美元，下跌102美元，跌幅3.99%；東南亞線(新加坡)每箱運價484美元，上漲7美元，漲幅1.47%。