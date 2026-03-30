每股10元小資族好入手！野村00999A力拚總收益　布局收益與成長機會

▲野村00999A力拚總收益，布局收益與成長機會。（圖／公司提供）

財經中心／台北報導

魚與熊掌可以兼得嗎？在高股息ETF競逐激烈的市場中，野村投信推出全新主動式產品野村臺灣策略高息主動式ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)（00999A），每股發行價格為新台幣10元，主打「策略高息、主動出擊」，訴求不再只拚配息，更要兼顧成長潛力，力拚總收益表現，為台股投資再添新選擇。

不只追高息 更要息利雙收

00999A以「兼顧穩定股息收益與資本成長」為雙重目標，採主動式管理機制，有別於傳統被動式高股息ETF只能依照指數定期調整成分股，00999A強調「高息主動點」， 透過野村獨特的3D鎖息策略，分為「預測」、「宣告」與「輪轉」三大模組。每年12月至3月運用股利預測模型提前卡位，3至4月掌握股利宣告紅利， 5至9月除權息旺季則採輪轉操作，領到股息後靈活轉進下一檔，提升資金效率與息收來源。

高息＋高成長 雙刀流布局

野村指出，高股息與高成長不必然對立。以長期研究為例，若從高股息與高成長股票池中，各挑選評等前20%的個股並各半配置，其年化總報酬有機會優於單純高股息或加權報酬指數表現。

00999A因此採雙重策略架構，一方面布局「高股息股票」，另一方面搭配「具策略投資價值的股票」，並順應台股投資時鐘動態調整比重。除權息旺季集中火力拚息收，財報與成長動能浮現時則提高成長股配置，彈性因應市況變化。

團隊實力撐腰 台股金獎班底*

在投研團隊方面，野村台股投資團隊擁有超過30年經驗，基金產品線完整，涵蓋主動、被動ETF與主動式基金。根據資料，截至2025年底，野村台股**管理資產規模達4,981億元，專業經理人平均投資年資逾21年，全年拜訪企業超過2000次，強調由下而上選股與量化流程並行。

(*資料來源：野村投信，例如曾獲得指標雜誌台股團隊最佳公司獎(2021)，詳細得獎紀錄請參考野村投信官網https://reurl.cc/Q2dEkO；**管理資產規模資料來源：投信投顧公會、野村投信。資料日期：2025/12/31(年度更新)。)

產品規格一次看

00999A發行價格為新台幣10元，風險報酬等級為RR4，經理費年率0.70%，保管費年率0.035%，採季配息機制，每年2、5、8、11月為收益評價日*。

法人指出，在高股息ETF市場百花齊放之際，單純追逐殖利率已非萬靈丹，如何在息收之外兼顧成長動能，成為投資勝負關鍵。00999A以主動式架構結合高息與成長雙策略，試圖破解「只能二選一」的投資迷思，為追求現金流與資本利得的投資人，提供更具彈性的台股配置新解方。

本篇文章為野村投信贊助刊登

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。



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*經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配，故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金持股之股利配發時間及金額視個別持股企業而定。主要來自於持股企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。經理公司得依基金收益之情況決定每次之分配金額或不分配，故每次領息之金額並非相同。本基金之配息時程僅為預估，如遇連續假期等情形時，實際發放配息日期將可能隨之順延，實際配息時程仍以本公司公告為主。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金持股之股利配發時間及金額視個別持股企業而定。主要來自於持股企業發放之現金股利累積一段期間後，於每季做成收益分配決定並確認配息金額後進行收益分配，故每次分配之金額並非一定相同。

上述ETF基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.nomurafunds.com.tw)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。

上述基金為主動式ETF基金，主要投資國內上市、上櫃股票市場，在合理風險下，基金投資風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治之風險等。雖投資基金具有分散各標的風險效果，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資基金之風險。有關基金之其他投資風險，請詳見基金公開說明書。本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司或所委任之基金銷售機構不接受本基金受益權單位數之申購或買回。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。本基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。配息涉及收益平準金之ETF，基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至經理公司網站(www.nomurafunds.com.tw)或致電客服中心查詢。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。【野村投信獨立經營管理】 AMK01-260200129