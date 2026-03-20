卡位北士科第一排　在地點名1捷運站「補漲力最強」

▲北士科內新案房價高，周圍有沒有哪些值得卡位的舊市區？在地房仲特別點名明德站商圈。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科，帶動區內新案買氣。然而，北士科內新案房價高，周圍有沒有哪些值得卡位的舊市區？在地房仲特別點名明德站商圈，「該區比起石牌、明德站，房價相對親民，頗具補漲空間。」

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輝達宣布落腳北士科T17、T18基地，令人振奮，也帶動北士科重劃區新案買氣，房價更是水漲船高，靠文林路側的軟橋段新案最高成交單價突破150萬元，另一頭新洲美段河岸第一排也有建案最高站上150萬元。

北士科重劃區內新案房價高，周圍有哪些值得卡位的舊市區？永慶房屋北投北科店長劉明衢點名3大鄰近北士科的捷運商圈，分別為明德站、芝山站、石牌站。

劉明衢表示：「這三區受惠輝達效應，房價對比高點並無下跌修正，屋主們大多惜售，對大部分沒有資金急迫需求的屋主而言，若是條件優質的物件，像是屋況好、距離捷運站近的物件，沒有比實登高出1~2成，不會輕易出售。」

劉明衢接著表示：「因此，現在若有實登行情價釋出的物件，建議一定要好好把握，屆時等輝達進駐後，房價增值幅度可期。」

▲捷運明德站、芝山站、石牌站房市受惠輝達效應。（圖／永慶提供）

劉明衢進一步表示：「石牌、芝山房價較高，新案單價達120萬元水準，相對明德站由於目前缺乏指標新案拉抬，頗具補漲空間，且事實上明德站周邊已有不少改建案整合中，預期不久的將來就會陸續亮相。」

劉明衢介紹：「以步行到明德站10分鐘內的區域來說，目前新案行情每坪100~105萬元、屋齡20年左右的電梯大樓90萬元上下、屋齡更舊的電梯華廈70~80萬元、公寓則為65~70萬元，相對親民。」

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