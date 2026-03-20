華邦電尾盤爆逾8萬張賣單　0050、006208換股遭吃豆腐

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（20）日華邦電（2344）因外資調降評等報告，股價呈現重挫格局，最後一盤爆出8萬2843張，直接摜壓到110元跌停價位，由於規模1.3兆元大臺灣50（0050）、規模3493億元富邦台50（006208）所追蹤「臺灣50指數」將其納入成分股於今日盤後生效，必須布建投資部位，因此0050、006208成為「被吃豆腐」的一方。

臺灣50指數此次成分股調整增、刪各五檔個股，納入金像電（2368）、鴻勁(7769)、京元電（2449）、欣興(3037)、華邦電；刪除貿聯-KY(3665)、聯詠(3034)、統一超(2912)、瑞昱(2379)、萬海(2615)，尤其金像電、華邦電、京元電三檔成分股，在最後一盤分別9596張、8萬2843張、2萬4228張大量。

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記憶體股進入產業超級循環，華邦電股價突破百元大關，近期則在110～120元區間整理，惟美系外資大摩以DDR4價格漲幅收斂，長鑫擴產、力積電（6770）搶進為由調降評等，今日華邦電開高走低，最後一盤摜壓到110元跌停價位作收，成交量放大到33萬3930張，最後一盤衝出8萬2843張大量，占了總成交量24.8%。

伺服器印刷電路板龍頭金像電去年稅後淨利96.06億元，每股稅後盈餘（EPS）衝上19.47元創高，昨（19）日股價突破千元，成為千元俱樂部一員，今日股價一度跌至盤下，終場小跌以988元作收，成交量2萬5045張，最後一盤9596張大量占總成交量38%。

京元電主要業務為高效能運算(HPC)、手機SoC、AI晶片等邏輯IC及記憶體測試，客戶包含輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、聯發科(2454)、台積電(2330)，外資認為，受惠AI晶片測試需求強勁，今年EPS 9.65元，明(2027)年將成長14.97元，今日股價收跌以308元作收，成交量4萬7258張，最後一盤爆出2萬4228張，占總成交量51%。

