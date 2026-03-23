ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

自住撐盤、總價導向　台中東區3房預算1200萬最搶手

▲▼東森房屋,鄭錡陽,台中市東區。（圖／業者提供）

▲台中市東區近年在交通建設與商圈發展帶動下，房市持續受到關注，不過隨著整體景氣轉趨保守，加上新建案交屋量體逐步釋出，市場氛圍已由過去的熱絡轉為「理性觀望」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區近年在交通建設與商圈發展帶動下，房市持續受到關注，不過隨著整體景氣轉趨保守，加上新建案交屋量體逐步釋出，市場氛圍已由過去的熱絡轉為「理性觀望」。在地房仲觀察，目前仍以自住需求為主力，成交動能雖未中斷，但買方出手態度明顯轉趨審慎。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」　揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成表示：「東區自住需求穩定，購屋族群以首購、新婚與換屋族為主，其中換屋族多具一定資產條件，購屋決策較不急迫，除非資金有明確需求，否則普遍不傾向『先賣再買』，也降低了市場流動速度。

面對央行鬆綁第2戶貸款，曾志成說：「鬆綁雖略有幫助，但對市場帶動效果有限，難以形成明顯反彈力道。」鬆綁對於需換屋民眾確實有幫助，但整體市場來說，換屋族群跟買第二戶量體還是太小，無法影響整體房市。

不過近2至3年東區新建案推案量大，未來仍有一波交屋潮將陸續釋出。在供給持續增加下，市場已出現「供過於求」的壓力，即便新增部分購屋族群，仍難以完全消化龐大量體，使房價缺乏再大幅上攻的動能。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前東區市場明顯以「總價導向」為主流，主力產品落在2至3房產品，大樓總價帶約落在1200萬～1500萬元區間最受青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

目前市場明顯以「總價導向」為主流，主力產品落在2至3房產品，大樓總價帶約落在1200萬～1500萬元區間最受青睞。相較之下，新成屋若總價拉高至1700萬～1800萬元以上，買氣明顯轉弱。也因此，部分屋齡約10年左右的中古大樓因總價較低，反而成為市場主流，來客數與成交量皆優於高總價新案。

曾志成表示：「區域內如旱溪夜市周邊部分社區，如『森林公園壹號』因室內坪數相對小、總價門檻低，吸引大量首購族與新婚族進場，成為目前市場去化速度最快的產品類型。雖然居住空間有限，但在預算考量下，仍具高度競爭力。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成認為，東區具備交通與商業機能優勢，未來仍相當可期。（圖／記者業者提供）

東區後站生活圈具備交通與商業機能優勢，包括大型商場、車站與既有商圈支撐日常生活需求。曾志成說：「東區房市包含600億元的『大車站計畫』持續推進，目前規劃中的捷運藍線已進入動工階段，雖建設期長、短期難以反映，但也有看好長期發展的購屋族因此選擇購房。」

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」　揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

關鍵字： 台中房市東區房價新建案中古屋貸款政策永慶區域房市永慶房市訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

TWICE唱完大巨蛋　到金豬食堂慶功啦

推薦閱讀

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

隨著AI算力提升，記憶體成為「戰略物資」，產能供給缺口能見度到明（2027）年，然而大摩認為，DDR4強勢定價能力下半年將因需求減弱而弱化，引發記憶體多空激戰，「千金股」宜鼎（5289）跳空跌停，苦吞第二根跌停，威剛（3260）、宇瞻（8271）、青雲（5386）、廣穎（4973）等四檔記憶體模組同步刷跌停，力積電（6770）、南亞科（2409）、華邦電（2344）下跌半根停板。

2026-03-23 10:17
美超微走私中國賺不夠多！　郭明錤精算：去年Q2毛利率衰退

美超微走私中國賺不夠多！　郭明錤精算：去年Q2毛利率衰退

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此知名分析師郭明錤表示，走私AI伺服器到中國，無法改變美超微的毛利率衰退趨勢，並提出兩種可能。

2026-03-23 10:35
美超微弊案拖累！麗臺、南俊觸跌停　華泰殺9%

美超微弊案拖累！麗臺、南俊觸跌停　華泰殺9%

美系AI重要廠商美超微（Super Micro）共同創辦人廖益賢等人涉盜賣管制級AI產品與技術給中國，遭美方逮捕，美超微股價應聲重挫33%，台廠供應鏈今（23）日開盤同步走疲。

2026-03-23 09:34
川普嗆聲伊朗！油價不回頭　華爾街冷看：把自己逼進牆角

川普嗆聲伊朗！油價不回頭　華爾街冷看：把自己逼進牆角

國際油價維持高檔震盪，美國總統川普（Donald Trump）對伊朗發出強硬警告，要求48小時內重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但市場反應冷靜，外媒解讀投資人更關注實際供應變化，而非政治喊話。

2026-03-23 10:51
快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地　韓股一度觸發暫停交易

快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地　韓股一度觸發暫停交易

中東情勢緊張，亞股今（23）日開盤殺聲隆隆，台指期一開盤即殺1297點至32262點。日股開盤不到1小時狂瀉2100點，韓股更是因為韓國綜合股價指數200（KOSPI 200）期貨下跌5%，觸發程式交易暫停5分鐘。

2026-03-23 08:49
台股黑色星期一！狂殺1082點　台積電跌55元至1785

台股黑色星期一！狂殺1082點　台積電跌55元至1785

美股4大指數全面下跌，台股今（23日）以33334點開出，指數大跌209.88點，跌幅0.63％。隨後殺逾3%，狂跌1082.79點至32461.09點。

2026-03-23 09:04
德翔海運2025年淨利約3.29億美元　航線布局與船隊擴充並進

德翔海運2025年淨利約3.29億美元　航線布局與船隊擴充並進

香港上市貨櫃航商德翔海運（2510.HK）於3月20日公告2025年度營運成果。面對全球航運市場持續波動與地緣政治不確定性，德翔海運2025年仍維持穩健營運表現，全年營業收入約12.85億美元，歸屬公司權益股東淨利約3.29億美元，每股盈利約0.20美元。董事會並建議派發末期股息每股0.10美元，配息率約為50%，為公司上市以來連續兩年維持相同配息水準，以回饋股東長期支持。

2026-03-23 07:00
雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒　今年還要再招逾600人

雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒　今年還要再招逾600人

雄獅集團（2731）21日舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去」2026星空春酒派對，投入逾2千萬元，旅遊業界首創包場臺北市立兒童新樂園，邀請全集團員工、眷屬及導遊領隊夥伴，近4千人齊聚同歡。派對中特別請來金曲歌王盧廣仲、韋禮安、閻奕格及人氣樂團旺福開唱，現場以400架無人機燈光秀點亮夜空作為壓軸，並導入無紙化數位闖關系統，實踐永續理念；搭配飲料無限暢飲與超過20多台餐飲胖卡車進駐，打造宛如大型戶外嘉年華的熱鬧氛圍。此活動為雄獅集團歷年來最大規模春酒，透過盛大聚會向全體同仁及其家人表達感謝，並展現重視員工、珍視家

2026-03-22 21:39
波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

波灣衝突升級兵險反而降低　保賠業主要看情勢發展與累積風險

船舶保險經紀人公司CTX Special Risks台灣公司行政總裁吳約男指出，雖然波斯灣衝突升級，本月12日曾經高達5%的荷莫茲海峽船體兵險(戰爭險)，目前已經降到1%到3%之間，主要是因為多國有組隊護航等訊息傳出，另保險公司根據累計的保險風險估算，衡量還有可以承保空間所致。

2026-03-22 17:14
核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

在總統賴清德釋出「重啟核電」訊號後，經濟部持續對外說明相關規劃。今（22）日進一步表示，核二、核三機組復運已進入前置作業階段，並分別尋求美國原廠技術協助。

2026-03-22 14:21

讀者迴響

熱門新聞

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

麻吉大哥9.6億蒸發！以太幣全爆倉

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

快訊／台指期狂殺1200點！日股倒地　韓股一度觸發暫停交易

台股黑色星期一！狂殺1082點　台積電跌55元至1785

美超微弊案拖累！麗臺、南俊觸跌停　華泰殺9%

馬斯克Terafab曝光！產能規模嚇壞業界

千億風電投資！　兩大外商女王爭霸

歐盟「告御狀」政策急彎　風電國家隊大廠全傻眼

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

9檔金控、銀行股利出爐一表看　5檔潛在殖利率逾4％

雄獅斥資2000萬包場兒童新樂園舉行春酒　今年還要再招逾600人

美超微暴跌33%！謝金河示警3大AI巨頭　直言「輝達股價有壓力」

記憶體缺貨行情太瘋狂！　6家模組廠「單月獲利」提前開獎賺飽飽

MSC收購長錦商船50%股權　朝超大型油輪龍頭邁進

國際金價本周下挫近10%　創15年來最大單周跌幅

拼賺逾8萬！2檔抽籤股下周登場　生技股泰宗價差大

德翔海運2025年淨利約3.29億美元　航線布局與船隊擴充並進

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366