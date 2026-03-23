自住撐盤、總價導向　台中東區3房預算1200萬最搶手

▲台中市東區近年在交通建設與商圈發展帶動下，房市持續受到關注，不過隨著整體景氣轉趨保守，加上新建案交屋量體逐步釋出，市場氛圍已由過去的熱絡轉為「理性觀望」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區近年在交通建設與商圈發展帶動下，房市持續受到關注，不過隨著整體景氣轉趨保守，加上新建案交屋量體逐步釋出，市場氛圍已由過去的熱絡轉為「理性觀望」。在地房仲觀察，目前仍以自住需求為主力，成交動能雖未中斷，但買方出手態度明顯轉趨審慎。

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成表示：「東區自住需求穩定，購屋族群以首購、新婚與換屋族為主，其中換屋族多具一定資產條件，購屋決策較不急迫，除非資金有明確需求，否則普遍不傾向『先賣再買』，也降低了市場流動速度。

面對央行鬆綁第2戶貸款，曾志成說：「鬆綁雖略有幫助，但對市場帶動效果有限，難以形成明顯反彈力道。」鬆綁對於需換屋民眾確實有幫助，但整體市場來說，換屋族群跟買第二戶量體還是太小，無法影響整體房市。

不過近2至3年東區新建案推案量大，未來仍有一波交屋潮將陸續釋出。在供給持續增加下，市場已出現「供過於求」的壓力，即便新增部分購屋族群，仍難以完全消化龐大量體，使房價缺乏再大幅上攻的動能。

▲目前東區市場明顯以「總價導向」為主流，主力產品落在2至3房產品，大樓總價帶約落在1200萬～1500萬元區間最受青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

目前市場明顯以「總價導向」為主流，主力產品落在2至3房產品，大樓總價帶約落在1200萬～1500萬元區間最受青睞。相較之下，新成屋若總價拉高至1700萬～1800萬元以上，買氣明顯轉弱。也因此，部分屋齡約10年左右的中古大樓因總價較低，反而成為市場主流，來客數與成交量皆優於高總價新案。

曾志成表示：「區域內如旱溪夜市周邊部分社區，如『森林公園壹號』因室內坪數相對小、總價門檻低，吸引大量首購族與新婚族進場，成為目前市場去化速度最快的產品類型。雖然居住空間有限，但在預算考量下，仍具高度競爭力。」

▲有巢氏房屋台中東區樂業加盟店專案經理曾志成認為，東區具備交通與商業機能優勢，未來仍相當可期。（圖／記者業者提供）

東區後站生活圈具備交通與商業機能優勢，包括大型商場、車站與既有商圈支撐日常生活需求。曾志成說：「東區房市包含600億元的『大車站計畫』持續推進，目前規劃中的捷運藍線已進入動工階段，雖建設期長、短期難以反映，但也有看好長期發展的購屋族因此選擇購房。」

《地產詹哥老實說》EP301／傻追高？神獸建商早「降價跳車」 揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相