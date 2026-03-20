王品與日本廣島魚市場簽署MOU　共創優質水產供應鏈關係

▲廣島魚市場株式会社代表取締役社長佐佐木猛（左）與王品集團供應鏈中心總經理周佳穎簽署合作備忘錄。（圖／王品提供）

記者高兆麟／台北報導

王品集團（2727）今日宣布與日本廣島魚市場株式会社簽署合作備忘錄（MOU），為提供消費者最優質的廣島牡蠣，王品去年前往日本拜會廣島魚市場株式会社，針對水產品的規格一致性與採購量達成共識，今「廣島魚市場株式会社」代表取締役社長佐佐木猛與王品集團供應鏈中心總經理周佳穎正式簽屬合作協議，雙方期許共創穩定、優質的供應鏈合作關係。

根據農業部統計資料顯示，2025年台灣進口牡蠣金額達2,511萬美元（約新台幣8億），進口量達5,950公噸，來自日本的牡蠣有1,512噸，占台灣該品項總進口額1/4，且台灣民眾普遍認為日本水產品質較高，尤其日本產量第一的廣島牡蠣，肉質肥美飽滿，口味及口感均為上乘之作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王品集團擁有全台365間門市的議價優勢，搭配多年食材採購經驗，與廣島魚市場株式会社達成「供需穩定、品質優良、成本控制」的雙贏共識，廣島魚市場株式会社承諾提供符合台灣法規且規格達標的優質牡蠣，王品集團則同意採購逾18噸，並啟動集團各品牌的菜色研發規劃。

為確保牡蠣鮮度並降低王品倉儲壓力採分批交付，第一批已在去年底運抵台灣，近期在王品牛排、品田牧場、陶板屋、青花驕等品牌都能陸續品嚐到，其餘數量將在今年分批完成交付，這也代表王品的消費者即將實現廣島牡蠣自由。

王品集團日前引進日本國產牛全頭進口，領連鎖餐飲集團之先，讓消費者完整體驗國產牛不同部位的風味，由「聚 日式火鍋」搶先開賣，採用前胸肉、腿肉部位，推出日本國產牛雪花、日本國產牛霜降和究極日本國產牛雙人特盛3款套餐，今再與廣島魚市場株式会社簽訂MOU，深化台日經貿交流。