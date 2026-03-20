外資續賣台股400億元　華邦電、南亞科成為兩大苦主

▲華邦電今遭外資大砍13萬多張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美伊戰事造成通膨壓力升高，昨（19）道瓊、S&P 500、NASDAQ三大指數呈現收黑，而今（20）日台股盤中上下震盪600餘點，終場收跌，以33543.88點作收，而外資賣超399.86億元，連續兩天賣超，相較昨日賣超909億元，調節動作有所收斂，華邦電（2344）、南亞科（2408）兩檔記憶體個股，分居外資賣超第一、二名個。
今日台股呈現開高走低，一度上攻33989點，台積電（2330）、記憶體下跌，終場下跌145.8點或跌幅0.43%，以33543.88點作收，成交金額放大到9677億元。
根據證交所統計資料顯示，外資依然站在賣方，賣超399.86億元；投信買超12.77億元；自營商則賣超101.05億元，其中自行買賣部分賣超31.32億元，避險方面賣超69.73億元，三大法人今日合計賣超488.14億元。
美系外資以DDR4價格漲幅收斂為由，調降華邦電、南亞科評等，這也引發外資調節賣壓，今日兩檔成為外資調節前二名個股，賣超張數分別13萬2952張、3萬3948張，賣超第三～五名個股、張數分別為京元電子（2449）3萬2634張、南亞（1303）2萬3254張、精金（3049）2萬1071張。
賣超第六～十名個股、張數分別為瑞軒（2489）1萬6475張、台玻（1802）1萬6194張、群創（3481）1萬4965張、台企銀（2834）1萬4954張、台化（1326）1萬3429張。
外資今日買超前十大個股、張數，分別為萬海（2615）3萬4462張、中鋼（2002）3萬3587張、長興（1717）1萬9366張、聯詠（3034）1萬5488張、統一超（2912）1萬3984張、緯創（3231）1萬1924張、瑞昱（2379）1萬1292張、華東（8110）8789張、長榮航（2618）8152張、大成鋼（2027）7889張。
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