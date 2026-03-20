高雄港與波蘭格丁尼亞港簽MOU　建立與該國雙港合作關係

▲簽約儀式左起波蘭台北辦事處Janusz Henryk Bilski處長、波蘭格丁尼亞市Tomasz Augustyniak副市長、格丁尼亞港務局策略與市場開發處Grzegorz Bławat副處長、高雄市政府羅達生副市長、波蘭發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長、高雄港務分公司陳祖强港務長、港務公司王錦榮總經理。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

早在2014年就與波蘭最大港口格但斯克港簽署合作備忘錄(MOU)的高雄港，再次深化與歐洲波羅的海鏈結，今(20)日正式與波蘭另一主要門戶港格丁尼亞港(Port of Gdynia)簽署合作備忘錄。

高雄港為我國最大的國際商港，長期扮演亞太地區重要貨櫃轉運樞紐角色；波蘭格丁尼亞港為波羅的海沿岸重要深水港之一，近年積極推動港口智慧化與碼頭建設升級，持續作為波蘭海運經濟和歐洲運輸系統支柱。此次雙方簽署合作備忘錄，象徵台灣與中東歐地區港口合作再進一步。

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本次簽署合作備忘錄，高雄港由高雄分公司陳祖強港務長擔任簽約人、王錦榮總經理擔任見證人；格丁尼亞港由格丁尼亞港務局策略與市場開發處副處長Grzegorz Blawat擔任簽約人、波蘭發展基金暨區域政策部Jacek Karnowski政務次長擔任見證人。

雙方期望透過此項合作，建立長期交流機制，在港口智慧化、安全管理及科技發展與創新等領域深化合作，為亞歐航運與貿易往來注入新動能。

兩港未來將在多個面向展開交流，包括港口營運管理經驗分享、智慧港口與數位化應用、綠色港口與減碳措施，以及航運與物流產業鏈合作等。透過建立定期交流與資訊共享機制，雙方將共同提升港口營運效率與國際競爭力。

高雄港務分公司表示此次合作不僅有助於強化台灣與歐洲港口的連結，也將為全球航運業者與物流企業奠定穩定合作基石，進一步促進亞歐貿易發展。未來，高雄港與格丁尼亞港將可望共同舉辦工作坊、研討會及籌組訪團互訪等多元合作方式，持續深化台波港口合作、共創航運新契機。