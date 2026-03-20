5檔飆股「抓去關」 下周一起處置至4／7止

證交所與櫃買中心今（20日）公布5檔處置股，包括上市的映泰（2399）、創見（2451）、統新（6426）與上櫃的營邦（3693）、雅特力-KY（6907），處置時間從下周一（3月23日）起至4月7日。

華邦電尾盤爆逾8萬張賣單 0050、006208換股遭吃豆腐

今（20）日華邦電（2344）因外資調降評等報告，股價呈現重挫格局，最後一盤爆出8萬2843張，直接摜壓到110元跌停價位，由於規模1.3兆元大臺灣50（0050）、規模3493億元富邦台50（006208）所追蹤「臺灣50指數」將其納入成分股於今日盤後生效，必須布建投資部位，因此0050、006208成為「被吃豆腐」的一方。

美超微高層遭起訴！ 美股夜盤跌幅擴大至20%

美超微非法偷運輝達GPU 在19日遭美國司法部正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，美超微股價在夜盤最低跌至24.34美元，重挫逾20%。

外資續賣台股400億元 華邦電、南亞科成為兩大苦主

美伊戰事造成通膨壓力升高，昨（19）道瓊、S&P 500、NASDAQ三大指數呈現收黑，而今（20）日台股盤中上下震盪600餘點，終場收跌，以33543.88點作收，而外資賣超399.86億元，連續兩天賣超，相較昨日賣超909億元，調節動作有所收斂，華邦電（2344）、南亞科（2408）兩檔記憶體個股，分居外資賣超第一、二名個。

美超微高層遭起訴走私輝達GPU 公司聲明：全力配合調查

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Supermicro）相關的人士，這三名人士被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國，對此美超微今日發布聲明表示，已立即暫停該兩名員工的職務，並終止與該承包人員之合作關係，並強調會全力配合美國政府之相關調查行動，並將持續提供必要之協助。

記憶體多空激戰！4檔一度高掛跌停、威剛臉綠慘貼息 旺宏創高

記憶體短多下車，拖累今（20）日威剛（3260）除息表現，每股配發17元，昨日收盤價為525元，除息參考價為508元，股價上攻516元，下殺翻黑觸及457.5元跌停價，宇瞻（8271）、廣穎（4973）、宜鼎（5289）也一度跌停，分盤交易處置旺宏（2337）股價更是大幅震盪，上衝170元歷史新高，漲幅8.28%，之後殺到盤下145元，跌幅7.64%，又拉回到盤上。

長榮航空強化佈局南臺灣 高雄至東京、澳門、上海航線放大機型

長榮航空（2618）今日宣佈，回應南部旅客期待及南部市場中長期佈局考量，自5月20日起由高雄出發飛往東京、澳門、上海浦東航班，將放大機型改由空中巴士A330-300廣體客機執飛，此外高雄-首爾航線也將於4月30日起安排深受旅客喜愛的Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」飛航。

地緣政治升溫航運價格全線上揚 全球航運ETF迎三大關鍵利多

在美伊聯合軍事行動重創伊朗軍事設施後，伊朗對荷姆茲海峽採取「選擇性封鎖」，使能源與航運風險急遽升高，多數船舶受阻，但少量與伊朗關係較密切或經談判的船隻仍可通行，野村投信表示，亞洲航商在運價回升與貨主改道下迎來營運修復契機，短期推升航運價格與油輪、散裝、貨櫃的議價力，亞洲航商相對受惠；但同時存在供給擴張與地緣風險變化的雙面效應。

快訊／沃爾瑪等傳出美線長約價比去年多100美元 長約簽署全面展開

美國商務日報(JOC)報導，貨櫃船運亞洲-美國航線5月新年度長約，超大型直客沃爾瑪(Walmart)已經與6家船公司簽約，價格高於市場預期。超大型攬業A公司負責人指出，今年長約價原本是估會降，因為伊朗戰爭，沃爾瑪、好市多(Costco)、三星、LG等都簽在每大箱(40呎櫃)1650美元左右，高於去年的1500-1600美元。但B公司指出，三星、沃爾瑪簽的是1550美元，略低於去年。

中東戰火油價飆升！ PIMCO揭全球經濟4大衝擊 面臨停滯性通膨

中東衝突及隨之而來的能源價格上漲，迫使全球經濟面臨停滯性通膨的供給衝擊；PIMCO（品浩） 經濟學家Tiffany Wilding直言將帶來4個主要影響層面，包括能源與食品價格上漲，導致實質所得縮水；供應鏈與貿易受到干擾；金融情勢緊縮；以及高度不確定性導致企業與消費者信心下滑。